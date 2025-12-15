Entradas Iron Maiden en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Huracán

El cantante Bruce Dickinson.

Hay bandas que no sufren el paso del tiempo y a pesar de los años se sostienen en plena vigencia. Es el caso de Iron Maiden, una banda británica nacida en 1975 que supo ser uno de los primeros grupos masivos de heavy metal. En diciembre de 2024 visitaron por última vez la Argentina, con presentaciones en el Movistar Arena y en el estadio de Huracán, impulsados por su gira "The Future Past World Tour", ambas con entradas agotadas.

A un año de esa visita, la banda fundada por el bajista Steve Harris anunció su regreso a la Argentina para 2026. En el marco de su gira mundial “Run For Your Lives”, en celebración de su 50° aniversario, la banda británica recorrerá América Central y América del Sur, donde tiene desde hace décadas millones de fans. Una posibilidad realmente muy especial de reencontrarse con la voz de Bruce Dickinson y los integrantes de una agrupación que conecta de manera especial con el público nacional.

Cuándo toca Iron Maiden en Argentina y por dónde comprar entradas

Iron Maiden se presenta el próximo 20 de octubre de 2026 en el Estadio de Huracán .

se presenta el próximo en el Estadio de . Desde el martes 16 de octubre comienza una preventa exclusiva para socios BBVA a las 13 horas .

comienza una preventa exclusiva para . La venta general arranca el 18 de diciembre y se podrán adquirir los tickes a través de livepass.com.ar.

Precios para ver a Iron Maiden en Argentina

Cabecera $90000 + S/C

Campo con acceso a Platea Baja $145000 + S/C

Platea Preferencial $190000 + S/C

El anuncio del regreso de Iron Maiden a Argentina

El bajista de Iron Maiden Steve Harris se refirió a la vuelta al país y destacó: "Estamos emocionados de llevar esta gira 'Run For Your Lives' a América Latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble, ¡Incluidos nosotros en la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este lista de temas y producción es realmente emocionante, especialmente porque visitaremos muchos países en esta etapa de la gira".

Steve Harris, bajista de Iron Maiden.

Por su parte, La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O'Connor (voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para el concierto en Buenos Aires. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica.