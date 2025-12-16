El guiño del Gobierno al PRO y el plan amarillo para quedarse con la tercera minoría

Pese a que el vínculo con Martín Menem no es el mismo que a principios de año, las conversaciones entre el PRO y el presidente de la Cámara de Diputados nunca se rompieron. En esos contactos, los amarillos negociaron directamente con el riojano el reparto de comisiones, y el resultado quedó a la vista este lunes. Parte de un interbloque de 22 miembros, los liderados por Cristian Ritondo obtuvieron la vicepresidencia segunda de la comisión de Presupuesto y Hacienda, clave en la puja por la tercera minoría: la ocupará Daiana Fernández Molero.

El PRO compite mano a mano con el interbloque de Provincias Unidas, que tiene la misma cantidad de miembros pero menor representación en las comisiones conformadas este lunes. Silvana Giudici fue la encargada de esgrimir los argumentos en favor de los libertarios y de sus ex compañeros de bloque: el cordobés Juan Schiaretti, miembro de ese espacio, no juró por un problema de salud, por lo que cuentan con apenas 21 integrantes. Así, se priorizó el criterio por interbloque y no por bloque.

Más allá de esa jugada circunstancial para superar a Provincias Unidas, la decisión de otorgarle ese lugar al PRO se basa en la conveniencia para el gobierno nacional de que los amarillos ostenten la tercera minoría, dada su cercanía ideológica. Resulta mucho más probable que el macrismo acompañe al Ejecutivo en una mayor cantidad de escenarios que los gobernadores del centro.

Diego Santilli, ministro del Interior, es una de las figuras clave para negociar con los mandatarios. Desde su asunción, se especuló con la libertad que tiene para cerrar pactos con las provincias, especialmente en un gobierno que se jacta de no tener plata. Para ello, desde el Ministerio de Economía se fijó un monto total, y con esos fondos el ex diputado nacional avanza en acuerdos. Se trata de una caja chica no tan chica que incluye conceptos como deudas, cajas previsionales y Aportes del Tesoro Nacional.

Eventualmente, Juan Schiaretti asumirá su banca en la Cámara Baja, empatando a ambos interbloques en 22 miembros. Sin embargo, eso no afectará la discusión de las comisiones afectadas a los tratamientos extraordinarios, dado que su jura se pactó para la próxima sesión. Esta ya fue convocada - a pedido de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque violeta - para este miércoles a las 14. Se tratarán tres temas: Presupuesto, Inocencia Fiscal y de Compromiso para la Estabilidad Monetaria. Las tres necesitan dictamen de comisión, lo que el gobierno buscará conseguir este martes.

Para sortear el nuevo desafío numérico y sostener la tercera minoría, el PRO tiene un plan: conversa con los dos diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo. y con el ex bloque Coherencia – hoy País Federal – de tres miembros. Son sectores con los que también negocia Provincias Unidas, pero podrían inclinar la balanza si toman una decisión.

Si optan por no integrar ninguno de los espacios y mantienen el empate entre el interbloque de Ritondo y el de los gobernadores, el Cuerpo deberá interceder para ponerle punto final a la novela. Se espera que, llegado el caso, haya un debate acalorado sobre la mayoría necesaria para avanzar en este escenario – que podría ser simple o absoluta -, pero en el PRO son optimistas.

Los amarillos ven con buenos ojos la posibilidad de que la mayoría de los legisladores los elija a para la vicepresidencia tercera de la Cámara y, con ella, saldar la discusión. Confían en la trayectoria de Ritondo y en la de Karina Banfi – su candidata para quedarse con esa silla – a la hora de buscar los votos nominales.