Un kiosquero dejó en evidencia los fuertes aumentos en servicios y descolocó a todos en LN+.

El bolsillo de los consumidores está cada vez más enflaquecido, así como también el de los propios comerciantes. Mantener un local es cada vez más costoso para quienes apuestan por ello en el país, debido no solo a la cuantiosa inversión que deben realizar en un momento donde eso escasea, sino también por el alto precio de las diferentes tarifas.

Claudio Páez, kiosquero que con su puesto le da sustento a cuatro familias, fue invitado a los estudios de LN+ para poder hablar acerca de su experiencia en el rubro y para que dé su opinión respecto a la situación económica que enfrentan él y sus colegas. Lo que manifestó, dejó a muchos sin respuesta en la mesa.

Los kioscos son una fuente importante de trabajo para muchas familias argentinas.

¿Qué dijo el kiosquero que visitó LN+?

En principio, dejó a las claras que hubo una enorme disminución de kioscos: "Estamos hablando de que eramos 30.000 y pico de comercios y que hoy estamos en menos de 14.000...". Tras ello, señaló: "El kiosco es un creador genuino de trabajo, porque está el señor que hace el pochoclo; la señora que hace los alfajores artesanales; el superpancho. En mi caso particular somos cuatro familias que vivimos de nuestro comercio, las ventas han caído pero no es una novedad. El otro día vi un gráfico de CAME que hablaba de un 9%, me parece un dato muy conservador, nosotros lo vivimos y lo padecemos: estoy en cinco grupos de kiosqueros, comparé noviembre contra octubre y estuve en un 15% abajo. No hay plata, mi kiosco se nutre mucho de ofertas y promociones".

"¿Qué es esa carpeta?, nos genera curiosidad", le consultó uno de los panelistas. "Te quiero mostrar algo, que ustedes nos van a tener que dar una mano para difundir, que son los tarifazos de luz. Edesur tomó la nueva medida de tarifar mensualmente, antes medían la luz mensual y la cobraban en dos tramos, ahora te miden el mes y te cobran el mes. Pero son tarifas impagables. $521.354,35 pagué el 6 de noviembre. ¿Sabés cuánto me vino ahora? Un millón de pesos, impagable. Esto va a ser algo que van a tener que laburar los políticos, ponerse las pilas". Además, aseveró que el aumento de casi un 100% fue "con el mismo consumo".

"¿Es algo particular?", le preguntaron, a lo cual respondió: "No, a todos les está llegando esto y se están agarrando los pelos". Luego, lo observó a Martín Tetaz y le deslizó: "Otra cosa que quiero decirte, que subrayé con amarillo: la empresa nos cobra 'ajuste por migración mensual'. Son $271.000 por un ajuste de migración que yo no lo pedí, lo hace la empresa, no sé si corresponde...". Finalmente, solicitó: "Les pido por favor que lo dinfundan, porque esto nos va a liquidar".