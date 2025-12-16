LLA quiere dictaminar este martes el Presupuesto y votarlo el miércoles en Diputados

"Estamos trabajando de sol a sol y conversando con la oposición amiga", exageró el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch luego de ser reelecto como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde este mismo martes buscará sacar dictamen del proyecto del Presupuesto 2026. El objetivo es darle media sanción el miércoles en el recinto, en trámite ultra exprés. Le sumarán la leyes de Inocencia Fiscal -conocida como la de "los dólares del colchón"- y la de Compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que busca establecer por ley que un presupuesto no puede ser deficitario y que las nuevas leyes no regirán hasta que no se establezca su financiamiento. Para asegurar el rápido tratamiento, La Libertad Avanza se guardó la mayoría de lugares en la comisión, en la que también dejó asientos para los legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición "amiga" de la que hablaba Benegas Lynch. Sin embargo, los gobernadores aún no estarían conformes con el texto.

Desde que asumió Milei, gestiona con un presupuesto prorrogado. "La Argentina se merece tener un presupuesto", sostuvo Bertie. En realidad, fue el propio oficialismo que hizo poco y nada para que el año pasado se aprobara y así tener las manos libres para mover partidas a su antojo. Hacerlo por tercer año consecutivo les pareció demasiado, pero buscarán que se apruebe prácticamente sin modificaciones respecto a la propuesta que diseñó el ministro Luis Caputo. Para eso, además de la reelección de Benegas Lynch se aseguraron 20 vocalías en la comisión, con lo que quedaron a sólo cinco del dictamen. Además, hay dos lugares del Pro, uno del MID y cuatro para los aliados provinciales. Por fuera de ellos, hay 18 de Unión por la Patria y tres para Provincias Unidas, que protestó porque consideraron que les correspondía uno más.

Es decir, parece un hecho que tendrán número para el dictamen, pero deberán terminar de convencer a los gobernadores dialoguistas. Hasta ahora, consiguieron menos de lo que esperaban de los diálogos con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No hubo respuesta, ni promesa, respecto a la deuda que reclaman las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Más que las negociaciones grupales, Economía prefiere los tratos bilaterales.