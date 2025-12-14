EN VIVO
Quini

Quini 6: resultados del domingo 14 de diciembre y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.330 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 14 de diciembre de 2025.

14 de diciembre, 2025 | 14.00

El sorteo 3.329 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.950 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

  • Tradicional: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30
  • La Segunda: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30
  • La Revancha: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30
  • Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30
  • Premio extra: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

MÁS INFO

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas