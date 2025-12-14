Quini 6: resultados del domingo 14 de diciembre y controlar boleta

Quini 6: resultados del domingo 14 de diciembre.

El sorteo 3.329 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.950 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30 La Segunda: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

Los resultados estarán disponibles después de las 21.30 La Revancha: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

Los resultados estarán disponibles después de las 21.30 Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

Los resultados estarán disponibles después de las 21.30 Premio extra: Los resultados estarán disponibles después de las 21.30

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6