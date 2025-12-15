Australia planea endurecer las leyes sobre armas tras las 15 muertes en Bondi Beach

La gente se reúne frente a una ofrenda floral cerca del pabellón Bondi tras un tiroteo en la playa Bondi Beach en Sídney, Australia

Australia anunció el lunes sus planes para endurecer la legislación sobre armas de fuego, mientras el país lloraba a las víctimas de su peor tiroteo masivo en casi 30 años, en el que un padre y su hijo mataron a 15 personas en una celebración judía en la playa Bondi Beach de Sídney.

El padre, de 50 años, murió en el lugar de los hechos, elevando a 16 el número de víctimas mortales, mientras que su hijo, de 24 años, se encontraba en estado crítico en el hospital, según informó la policía en una rueda de prensa celebrada el lunes.

Cuarenta personas fueron trasladadas al hospital tras el ataque, entre ellas dos agentes de policía que se encuentran en estado grave pero estable, según la policía. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años.

La policía no reveló los nombres de los tiradores, pero dijo que el padre tenía una licencia de armas de fuego desde 2015 y seis armas registradas. Uno de los presuntos atacantes era conocido por las autoridades, pero no había sido considerado una amenaza inmediata, dijeron responsables de seguridad.

Fueron identificados como Sayid Akram y su hijo Naveed Akram por la cadena estatal ABC y otros medios locales.

El ministro del Interior, Tony Burke, dijo que el padre llegó a Australia en 1998 con un visado de estudiante, mientras que su hijo es un ciudadano nacido en Australia.

La policía no dio detalles sobre las armas de fuego, pero los vídeos del lugar de los hechos mostraban a los hombres disparando lo que parecía ser un rifle de cerrojo y una escopeta.

"Estamos investigando los antecedentes de ambas personas. En este momento, sabemos muy poco sobre ellos", dijo a la prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

En el vehículo de los atacantes se encontraron dos banderas de Estado Islámico, según informó la cadena nacional australiana ABC News en un reportaje, sin citar ninguna fuente.

El tiroteo ha suscitado dudas sobre si las leyes australianas sobre armas de fuego, que ya figuran entre las más estrictas del mundo, siguen siendo adecuadas.

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo que pediría al gabinete que estudiara la posibilidad de limitar la duración y el número de armas permitidas por licencia.

"Las circunstancias de la gente pueden cambiar", dijo a los periodistas.

"La gente puede radicalizarse con el paso del tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas."

UN HÉROE DESARMA A UN ATACANTE ANTES DE SER HERIDO

Los testigos afirmaron que el ataque en la conocida playa, abarrotada en una calurosa tarde de fin de semana, duró unos 10 minutos y provocó que unas 1.000 personas que asistían a un acto de Jánuca se dispersaran por la arena y las calles cercanas.

Un transeúnte, que fue grabado abordando y desarmando a un hombre armado durante el ataque, ha sido aclamado como un héroe, ya que sus acciones salvaron vidas. 7News Australia lo identificó como Ahmed al-Ahmed, según un familiar, que dijo que el propietario de la frutería, de 43 años, había recibido dos disparos y había sido operado.

Una página de recaudación de fondos para el hombre había recaudado más de 550.000 dólares australianos (365.000 dólares estadounidenses) el lunes por la tarde.

Morgan Gabriel, una vecina de Bondi de 27 años, dijo que se dirigía a un cine cercano cuando oyó lo que pensó que eran fuegos artificiales, antes de que la gente empezara a correr por su calle.

"Resguardé a unos seis o siete. Dos de ellos eran amigos míos íntimos, y el resto era gente que estaba en la calle (...). Se habían dejado los teléfonos en la playa, y todo el mundo intentaba escapar", explicó.

"Esta mañana es muy triste... Normalmente, como un lunes o cualquier mañana, está abarrotada. La gente está nadando, haciendo surf, corriendo. Así que está muy, muy tranquila. Y se respira un ambiente solemne."

En el parque de Bondi Beach se instalaron a modo de monumento improvisado flores y banderas israelíes y australianas, y se creó un libro de condolencias en internet. La policía y guardias de seguridad judíos privados lo custodiaban mientras los asistentes presentaban sus respetos y depositaban flores.

(1 $ = 1,5044 dólares australianos)

Con información de Reuters