Dónde queda Davos, sede del Foro Económico Mundial: mapa e historia

La ciudad de Davos es la sede del Foro Económico Mundial (FEM) que reúne cada año a las élites empresariales y políticas de todo el mundo. La metrópoli se encuentra al este de Suiza y está rodeada de los Alpes suizos. La historia de la ciudad y su ubicación explican por qué este enclave alpino se volvió estratégico a nivel internacional.

Davos, la ciudad más alta de los Alpes suizos

Davos se encuentra en el Cantón de los Grisones (Graubünden), en la región oriental de Suiza, a 1.560 metros sobre el nivel del mar, lo que la posiciona como la ciudad más alta de los Alpes suizos. Está rodeada por paisajes montañosos y zonas nevadas, características que impulsaron su desarrollo como destino turístico y centro de deportes de invierno.

La ciudad está compuesta por dos áreas principales, Davos-Platz y Davos-Dorf, que conforman un único núcleo urbano adaptado tanto a la vida local como a la recepción de visitantes internacionales.

Orígenes e identidad cultural de Davos

Los primeros registros históricos de Davos se remontan a los siglos XII y XIII. En sus inicios, la población hablaba romanche, con el paso del tiempo, especialmente a partir del siglo XVIII, la influencia alemana se consolidó y el alemán pasó a ser el idioma predominante. Actualmente, el alemán convive con otras lenguas oficiales de Suiza, como el francés, el italiano y el romanche, aunque este último quedó relegado en la vida cotidiana de la ciudad.

A pesar de su visibilidad global, Davos es pequeña: tiene algo más de 10.000 habitantes, en su mayoría de habla alemana y de tradición protestante. Desde comienzos del siglo XX, la ciudad se consolidó como un centro de esquí y deportes de invierno, combinando turismo, naturaleza y servicios de alta gama.

¿Por qué Davos es clave a nivel mundial?

El posicionamiento internacional de Davos comenzó en 1971, cuando fue elegida como sede del Foro Económico Mundial, una organización internacional de cooperación público-privada. Desde entonces, la ciudad recibe cada año a jefes de Estado, ministros, empresarios y referentes de la economía global.

Durante la cumbre se debaten temas vinculados a la economía internacional, la política, las tensiones geopolíticas, la desigualdad social y los desafíos ambientales, lo que convierte al evento en uno de los encuentros más influyentes del calendario mundial.