Milei en Davos: respaldo a Trump por Venezuela y “defensa” del mundo occidental 

El presidente Javier Milei viajará a Suiza para participar del Foro Económico de Davos, que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. En ese escenario, el mandatario presentará un discurso que reforzará su respaldo al presidente Donald Trump, especialmente respecto de su accionar en Venezuela, y la defensa del mundo occidental frente a los desafíos globales.

El Presidente, que arribará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno; también pondrá énfasis en la "defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista”, y buscará proyectar a Argentina como un referente de ideas libertarias en la escena internacional, indicaron fuentes oficiales.

Además, Milei reafirmará su intención de concretar una cumbre regional de líderes de derecha, con la participación de referentes como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú), fortaleciendo lazos políticos con expresiones afines en la región.

Durante su estadía, Milei también prevé mantener reuniones bilaterales y encuentros con empresarios y representantes de organismos internacionales, aprovechando la plataforma de Davos para proyectar la agenda económica y de inversiones de su gobierno. Desde Casa de Gobierno destacan que el primer discurso del presidente en este foro será presentado como un momento fundacional de su gestión, con la idea de generar protagonismo global y visibilidad para las ideas de La Libertad Avanza (LLA).

Tour federal: Córdoba y Buenos Aires

Antes de viajar a Europa, Milei realizará su “tour de la gratitud” por el interior del país, con recorridas previstas por Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos territorios estratégicos por su peso electoral y donde LLA obtuvo importantes victorias en octubre. La agenda busca consolidar apoyos locales de cara a las reformas que se discutirán a partir de febrero.

Durante estas visitas, Milei estará acompañado por dirigentes provinciales como el diputado Gabriel Bornoroni en Córdoba y mantendrá encuentros con referentes locales en Buenos Aires. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará sus reuniones con gobernadores, comenzando por Chubut, en un esquema que prevé otros nueve encuentros para asegurar adhesión a la reanudación de las sesiones extraordinarias y a las iniciativas del Ejecutivo.

