En el inicio del año, el Gobierno retoma la agenda federal para sumar apoyo a las reformas de Milei

Gran cuenta pendiente de su mandato, el triunfo electoral de octubre hizo que el presidente Javier Milei le comenzara a tomar el gusto a las visitas al interior del país. Llamó "tour de la gratitud" las recorridas que arrancó en diciembre que seguirán, según encargó de informar él mismo, nuevamente por Córdoba y también en provincia de Buenos Aires, territorios que le interesan especialmente. Además, el ministro del Interior, Diego Santilli, luego de unos días de descanso, retomará sus contactos con gobernadores, que le terminaron dando buenos resultados para la aprobación del Presupuesto 2026, más allá de la caída de un capítulo clave. Milei y Santilli están pendientes de mantener los apoyos de las provincias aliadas para las reformas que se discutirán a partir de febrero, empezando con la laboral, y antes de eso, para defender el sorpresivo decreto de fin de año que le otorgó más atribuciones a la SIDE.

En las muchas intervenciones en las redes que realizó el 1° de enero, en las que habló de gustos musicales y otras cuestiones, Milei también reveló que volvería a las recorridas en Córdoba y Buenos Aires. Se trata de las dos provincias con mayor cantidad de electores y en las que La Libertad Avanza se impuso en octubre. El Gobierno sueña con repetir en 2027 y conseguir esas dos gobernaciones clave. El diputado cordobés Gabriel Bornoroni ya lo acompañó en la actividad que realizó el 12 de diciembre pasado y seguramente volverá a su lado en esta segunda, que se hará en los próximos días. Otro cordobés, Luis Juez, fue la última incoporación de Patricia Bullrich para la bancada de LLA en el Senado y también aspira a una candidatura.

Lo más probable es que, de nuevo, Milei no tenga ningún contacto con el gobernador Martín Llaryora, que mantiene presente su millonario reclamo por la deuda que tiene la Nación con Córdoba por la caja de jubilaciones, una situación que comparte con otras 12 provincias. De hecho, los legisladores del cordobesismo no votaron el Presupuesto 2026. Por otro lado, este lunes, el diputado Carlos Gutiérrez, de los más cercanos a Juan Schiaretti, salió a plantear el rechazo al DNU de Inteligencia y exigió que su contenido se discuta en el Congreso.

La apuesta de la Casa Rosada es mostrar apoyo entre los cordobeses -ganó la elección de diputados por 14 puntos de diferencia- y de esa manera presionar a los legisladores del cordobesismo para que acompañen sus iniciativas. Desde el entorno de Llaryora hablan de un "espíritu colaborativo" con Nación, pero también esperan una actitud recíproca respecto a sus reclamos. En definitiva, le facilitaron el quórum al oficialismo y después no votaron a favor del Presupuesto.

Durante este enero, Milei disertará nuevamente en el Foro de Davos, en Suiza. En principio, el avión presidencial despegaría el lunes 19 de enero. En Gobierno no confirmaban nada, pero todo indicaba que las visitas a Córdoba y Buenos Aires serían previas. En la recorrida bonaerense, tendría previsto ir a ver el show de su ex novia Fátima Florez el jueves 15 de enero. La imitadora presenta su espectáculo "Fátima Universal" en el Teatro Roxy-Radio City. Aunque el romance terminó hace ya tiempo, Milei aparentemente mantiene un muy buen vínculo con Florez. De hecho, tenía la intención de ir a verla en septiembre pasado en el Hotel Sahara, en Las Vegas, pero finalmente le aconsejaron cancelar y su viaje se limitó a un encuentro empresarial en Los Angeles. Fue justo en la semana previa a la derrota en las elecciones bonaerenses, seguramente el traspié político más fuerte que sufrió en 2025.