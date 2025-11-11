El tren mágico que "toca el cielo": la espectacular travesía con ventanas panorámicas que cruza los Alpes en Europa.

Los Alpes son uno de los paisajes más imponentes del mundo: este cordón montañoso ofrece vistas boscosas y de cascadas difíciles de comparar con otro en el mundo. Para disfrutar este paisaje, existe un tren único en el mundo que ofrece una vista panorámica que resulta imperdible para los viajeros.

El Bernina Express es mucho más que un tren: es una experiencia visual que parece desafiar la gravedad. Este recorrido conecta Chur, la ciudad más antigua de Suiza, con Tirano, en Italia, atravesando los paisajes más imponentes de los Alpes.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el viaje pasa por el viaducto de Landwasser, el espectacular viaducto circular de Brusio y alcanza su punto más alto en Ospizio Bernina, a 2.253 m sobre el nivel del mar.

Con sus ventanas panorámicas que permiten admirar lagos glaciares como el Lago Bianco y el Lej Nair, el Bernina Express se ha convertido en una de las rutas ferroviarias más bellas del planeta. Ideal para todo el año, este trayecto ofrece distintas opciones de duración y combina tramos en tren y autobús hasta Lugano, permitiendo disfrutar lo mejor de los Alpes suizos e italianos en una sola travesía.

Cuánto cuesta el boleto y qué frecuencia tiene este tren

Con salidas regulares durante todo el año y pasajes desde 66 francos suizos, el Bernina Express conecta diariamente las ciudades de Chur y Tirano, en un recorrido de más de cuatro horas que alcanza los 2.253 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del trayecto, el tren atraviesa glaciares, túneles y el famoso viaducto de Landwasser, ofreciendo una experiencia visual y emocional que combina la majestuosidad alpina con la precisión del ferrocarril suizo.