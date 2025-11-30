Tras el triunfo de Boca: Así son los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Cómo quedaron los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors venció por 1 a 0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. El 'Xeneize' se transformó este domingo en el segundo equipo en alcanzar esta instancia: el otro es Estudiantes de La Plata, que el sábado venció también por la mínima a Central Córdoba en Santiago del Estero. Mañana, con Gimnasia y Esgrima vs. Barracas Central y Racing vs. Tigre, terminarán por definirse los cuatro clubes que continuarán en competencia por un nuevo título del fútbol argentino.

De esta manera, el certamen entra en su recta final rumbo a la final que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades. El campeón, además de obtener un cupo para participar de la Copa Libertadores 2026, jugará el Trofeo de Campeones contra Platense (ganador del Apertura) y la flamante Recopa, un triangular que contará con el 'Calamar' y con Rosario Central, recientemente declarado "Campeón de Liga" por obtener la mayor cantidad de puntos en la tabla anual.

Cuáles serán los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025

Tras el triunfo por la mínima ante el 'Bicho', Boca espera por su rival para la próxima instancia, el cual saldrá del duelo entre Racing y Tigre. La 'Academia' viene de eliminar de forma agónica a River Plate por 3 a 2, con un gol en el último minuto convertido por Gastón Martirena. El 'Matador', por su parte, venció a Lanús (que venía de consagrarse en la Copa Sudamericana) en condición de visitante con un tanto de David Romero.

Del otro lado del cuadro, Estudiantes aún no tiene rival, aunque ambas opciones prometen ser un cruce de alto voltaje. El conjunto que enfrente al 'Pincha' saldrá de Barracas Central, reconocido con Claudio 'Chiqui' Tapia (mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino que mantiene una fuerte disputa con el presidente Juan Sebastián Verón), o Gimnasia y Esgrima, en lo que sería una nueva edición del clásico platense en una instancia decisiva.

Cuándo y dónde se juegan los partidos restantes de cuartos de final del Clausura

Lunes 1° de diciembre a las 17 - Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lunes 1° de diciembre a las 21.30 - Racing vs. Tigre.

¿Cuándo es la final del Torneo Clausura 2025?

En cuanto a la definición por el trofeo, todos los partidos tendrán alargue y definición por penales, en el caso de persistir el empate. Los equipos mejor ubicados en la etapa regular definirán siempre como locales, a excepción de la final que será en una sede neutral: el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un horario a confirmar todavía.