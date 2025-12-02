Racing ganó por penales y es semifinalista del torneo

Racing ganó por penales en los cuartos de final del torneo Clausura y se clasificó a las semifinalss del fútbol argentino. Ahora jugará con Boca.

En los 120 minutos, Racing y Tigre igualaron 0 a 0 al final del tiempo extra del partido que disputan esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En la tanda de penales, Cambeses fue la gran figura.

En un cotejo sin goles, la jugada más clara fue del local, a los 38 minutos del segundo tiempo reglamentario, con un mano a mano desaprovechado por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, en el borde del área chica.

Además, el lateral de la visita Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad, mientras que en Racing fueron expulsados los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo.