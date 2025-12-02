El precio por viajar al trabajo fue lo que más aumentó en 2025: se destinan alrededor de 80 mil pesos por mes

El precio por viajar al trabajo desde el conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires se disparó en 2025 y la canasta de transporte fue lo que más aumentó a lo largo del año en comparación al resto de los servicios públicos. Aún con la aplicación de descuentos que ofrece la red SUBE, el costo bordea los 80 mil pesos por mes y solo en llegar al puesto de trabajo. Actualmente, el valor equivale al 23% de un salario mínimo, vital y móvil, cuando hace un año era del 16%.

Tras el aumento que empezó a regir a partir de este lunes en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, una persona que vive en el Conurbano que combina "bondi", tren y subte sufrió un nuevo golpe en su bolsillo. Para los colectivos, en Ciudad de Buenos Aires la suba fue del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más un adicional de 2%. Por su parte, la provincia aplicó una actualización del 10% sobre la tarifa vigente, a la que se suma 2% por inflación, por ende, el incremento total quedó en 14,8%.

Con estos ajustes, el boleto mínimo de colectivo pasó a ser de $ 593,52 en CABA y $ 658 en la Provincia. En lo que respecta a las líneas nacionales (AMBA), estas aumentaron hace dos semanas y elevaron el mínimo a $ 494,83.

El Destape simuló tres posibles escenarios de viajes realizados desde el conurbano bonaerense para explicar el peso que tiene el transporte público sobre el poder adquisitivo. El cálculo se basa en la combinación de un colectivo local (desde la primera o segunda sección) que llegue a una estación de tren, el boleto de ferrocarril y la tarifa de subte. Se eligieron las opciones que acorten el tiempo de viaje, suponiendo que un trabajador no debe insumir mayor cantidad de horas o minutos para movilizarse.

Escenario 1

Viaje que parte desde la primera sección del Conurbano con un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros: al mes, la canasta de transporte equivale a $ 72.755,2, cuando en diciembre de 2024 era de $ 45.153,2 (casi 40% más). Esto aplica a personas que vivan en Remedios de Escalada y viajen a Constitución, o a quienes viajen desde Morón o Liniers, por ejemplo. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final asciende a $ 75.757,6.

Escenario 2

Viaje que parte desde la segunda sección del Conurbano con un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros: al mes, la canasta de transporte equivale a $ 74.355,2. Esto aplica a personas que vivan en Temperley y viajen a Constitución, o a quienes viajen desde Haedo o Once, por ejemplo. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final asciende a $ 77.357,6.

Escenario 3

Viaje que parte desde la tercera sección del Conurbano con un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros: al mes, la canasta de transporte equivale a $ 76.155,2. Esto aplica a personas que vivan en Longchamps y viajen a Constitución, o a quienes viajen desde Merlo o Caballito, por ejemplo. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final asciende a $ 79.157,6.

Poco salario, mucho transporte

Según datos del Observatorio de tarifas y subsidios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-Conicet, la canasta de transporte de noviembre de 2024 era de $ 56.228 y en noviembre de 2025 se disparó a $ 81.233, un aumento del 44%. De acuerdo al informe, fue el segmento que más aumentó en comparación al resto de los servicios públicos (agua, energía eléctrica, gas natral). La cifra es superior a la inflación registrada en el mismo periodo.

Así, el costo promedio de viaje de un trabajador equivale al 23% del salario mínimo, vital y móvil, cuando en 2024 era del 16,4%, un dato que revela el desplome del ingreso frente al transporte desde diciembre de 2023.

Según la Fundación Innovación con Inclusión, considerando el promedio de las tarifas mínimas de las principales ciudades del país y asumiendo que una persona toma un colectivo para ir y otro para volver del trabajo a diario, el costo de viajar todos los días de la semana laboral había implicado un presupuesto aproximado de $ 39.440 a fines del año pasado. En enero de 2024, el costo mensual era aproximadamente de $ 8.520. Es decir, el modelo Milei produjo un aumento de 363% en relación a diciembre 2024, muy por encima de la inflación.

Desde marzo de 2025, las tarifas de transporte público del AMBA se encuentran completamente descoordinadas, sujetas a distintos criterios de actualización y política de gratuidades aplicadas. Para el servicio de colectivos y Subte de la Ciudad de Buenos Aires el mecanismo de actualización tarifaria es de carácter mensual y depende del IPC Nacional medido por el Indec más dos puntos porcentuales, lo que garantiza un crecimiento real de la tarifa mes a mes. En un mismo sentido, la provincia de Buenos Aires adopta para sus servicios y los servicios municipales del AMBA un criterio similar de ajuste.