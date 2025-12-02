La recaudación vuelve a caer y al Gobierno le faltan dólares y pesos

La recaudación impositiva cayó por cuarto mes consecutivo en noviembre y agrava el contexto fiscal de la administración de Javier Milei que enfrenta vencimientos por 13,2 billones de pesos en diciembre y por 4.000 millones de dólares en enero en un contexto de desconfianza creciente del mercado que observa con preocupación la falta de reactivación de la economía doméstica y el incumplimiento de la meta central del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La euforia que se registró en los mercados después del sorpresivo triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas se va agotando y va dejando lugar a una incipiente impaciencia con el reclamo creciente de definiciones, especialmente vinculadas a la necesidad de vislumbrar un proceso de crecimiento de la economía con mejoras en los niveles de empleo y de ingresos de la sociedad.

Ese reclamo está relacionado a la convicción de que sin crecimiento en los sectores vinculados al mercado interno, que generen actividad en la industria manufacturera, la construcción y el comercio minorista, se romperá el apoyo popular al ajuste económico y se deteriorarán los números fiscales, generando el clima para un nuevo descontento social y crisis económica.

El Tesoro compró dólares, pero no le alcanza

La recaudación cayó en términos reales 8,8% en noviembre y acumula una pérdida a lo largo de los once meses del año de 5,3% que en el organismo recaudador adjudican a la combinación de ingresos extraordinarios registrados el año pasado con la eliminación de impuestos de este año.

El Gobierno logró por ahora compensar la caída de los ingresos con un mayor ajuste del gasto, pero explicado por la retenciones de fondos que debía girar a las provincias, y anunció que seguirá por el camino de la reducción del empleo público, pero en el mercado estiman que el nivel de ajuste no podrá compensar la caída de la recaudación impositiva.

La recaudación medida contra el Producto Bruto Interno (PBI) cayó más de un punto, de representar 21,7% en noviembre del año pasado a 20,60% este año, especialmente por los retrocesos vinculados a la actividad económica: Ganancia (de 4,25% a 4,13%), IVA (de 7% a 6,78%) e internos (de 0,46% a 0,40%).

Contradictoriamente, medido contra el PBI creció el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de 4,65% a 5,16% por una modificación del ajuste que pasó de trimestral a mensual en el tope del aporte previsional que esconde la pérdida de puestos de trabajo formales y la caída de ingresos.

En los impuestos vinculados al comercio exterior la recaudación cayó de 1,71% a 1,61% y en Bienes Personales de 0,39% a 0,23%), considerando solo los impuestos que mantienen vigencia.

La recaudación total de impuestos fue en noviembre de 15.598.232 millones, apenas un billón por encima del vencimiento de deuda que enfrenta este mes el Tesoro, de 13,2 billones de pesos, mientras el saldo de la cuenta en pesos en el BCRA es de 4,1 billones de pesos.

La mayor demanda estacional de pesos tradicional de diciembre sumado al volumen del vencimiento del Tesoro en un contexto de renovada presión inflacionaria que mantendrá al Índice de Precios al Consumidor por encima de 2% en los próximos meses se espera que genera una nueva ronda de subas de tasas de interés que neutralice el intento del Banco Central de bajarlas.

Se espera un mes de presión sobre las tasas

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, publicó este lunes en su blog un análisis del impacto de la suba de tasas como retroalimentador de la inflación, por el efecto que tiene el elevado costo financiero en la formación de los precios.

“Es menos conocido el efecto de las altas tasas de interés reales y nominales sobre la tasa de inflación, no sólo porque encarece los costos de producción en la medida que los productores tienen que financiar su capital de trabajo con endeudamiento bancario, sino porque a través del financiamiento en pesos a tasa fijas por períodos de varios meses se genera inercia inflacionaria”, publicó el ex ministro.

Mientras se complica para el equipo económico de Milei y el ministro Luis Caputo el frente fiscal, se espera una menor presión sobre el tipo de cambio por la combinación de la demanda de pesos estacional con una mayor oferta de dólares del complejo agroexportador típica de diciembre, junto con las liquidaciones asociadas a las últimas y próximas licitaciones de deuda de las empresas.

El Gobierno está dejando que esa oferta de dólares provoque una apreciación del tipo de cambio en lugar de dejar al Banco Central de la República Argentina que intervenga para acumular reservas internacionales y cumpla con uno de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de certidumbre sobre la capacidad de pagos de los vencimientos del próximo año.

El mercado desconfía por la debilidad del Banco Central

El mercado suele ser sensible a las revisiones del FMI y el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas, el BCRA debía subir 9.000 millones las reservas netas, alejará aún más la posibilidad de salir a los mercados internacionales para lograr la renovación de los vencimientos de deuda, algo casi imposible de lograr en las próximas dos semanas que quedan de ventana antes de que se paralice la actividad por las celebraciones de fin de año.

El Gobierno solo apuesta a lograr aprobar reformas económicas liberales que esperan en el mercado para mejorar la expectativa, pero sin pesos y sin dólares y sin una hoja de ruta clara sobre cómo hará para reactivar la economía, pesa más la desconfianza.