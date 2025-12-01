Cómo funciona AlertAR, el nuevo sistema de alerta para las emergencias meteorológicas

El sistema es similar al usado en Chile o Estados Unidos.

El gobierno nacional presentó este lunes AlertAR, un sistema de alerta temprana que enviará mensajes directos a la pantalla de los teléfonos móviles que se ubiquen en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias, sin la necesidad de aplicaciones ni registros. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó detalles de cómo funcionará la nueva herramienta, que se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En la brevedad, el país contará con la tecnología que es comparable a soluciones adoptadas en países como Chile para alertar por terremotos, y Estados Unidos, en el caso de huracanes. Durante una conferencia en Casa Rosada, Bullrich destacó la importancia de la iniciativa en el contexto de episodios recientes de desastres en la Argentina. Hasta ahora, la información oficial durante estos eventos llegaba mediante los medios de comunicación tradicionales, pero sí poder brindar directivas concretas.

“Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia”, sostuvo la exministra de Seguridad.

Cómo funciona AlertAR, el sistema de alerta temprana

El funcionamiento de AlertAR se basa en la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, ENACOM y las operadoras de telefonía móvil, en el marco del Programa de Conectividad de Interés Público, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnologías de última generación.

Para financiarlo se emplearon recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU), que "garantiza el acceso equitativo a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)", destacó Enacom a través de un comunicado.

La inversión destinada asciende a $ 12.000 millones, que cubrirán la adquisición, instalación y operación de infraestructura activa y pasiva, junto con mantenimiento, capacitación y soporte técnico. El sistema usará la infraestructura para emitir, en situaciones críticas, mensajes de emergencia dirigidos específicamente al público de las áreas identificadas como zonas de riesgo, tomando como referencia datos de georreferenciación.

De esta manera, la alerta alcanza únicamente a quienes se encuentran en la región afectada, optimizando la eficacia de la respuesta y evitando saturar a usuarios fuera del área comprometida. Este sistema se basa en la tecnología Cell Broadcasting (CB), un estándar internacional que permite la difusión masiva de mensajes de alerta en tiempo real a todos los teléfonos móviles de un área geográfica determinada.

Las ventajas de AlertAR, el sistema de alerta temprana

A diferencia de los SMS tradicionales, que se envían de punto a punto, el CB transmite el mismo mensaje desde una antena a todos los dispositivos conectados a esa celda, sin importar la operadora ni el número de teléfono. Además, no requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; solo basta con tener el teléfono móvil encendido y bajo cobertura.

Entre las ventajas de AlertAR destacan la cobertura inmediata y simultánea, ya que los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluiso si la red se encuentra congestionada. También destacan la privacidad y el anonimato (no se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios).

Tampoco requiere de aplicaciones ni suscripciones, es decir, que los usuarios no necesitan instalar nada ni suscribirse a servicios especiales. En cuanto a la compatibilidad, funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos. Por último, tiene independencia de la red y el GPS: el sistema puede operar incluso si hay saturación en la red o si el usuario no tiene datos móviles.

La ejecución del proyecto se realizará en coordinación con los prestadores de servicios móviles y proveedores especializados, a través de convenios específicos que regulan responsabilidades y auditorías técnicas y contables.

Cuando la cartera de Seguridad detecte una emergencia, redacta el mensaje y lo envía mediante el sistema CB. Luego, el mensaje se transmite desde las antenas de telefonía móvil a todos los dispositivos en el área afectada. Por último, los usuarios reciben una notificación en sus celulares, que puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla.