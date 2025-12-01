Racing vs Tigre por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará escribir un nuevo capítulo en su camino hacia el título del Torneo Clausura 2025 cuando reciba a Tigre este lunes en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo correspondiente a los cuartos de final. El equipo de Gustavo Costas llega motivado tras su épica eliminación de River Plate por 3-2 con gol agónico de Gastón Martirena, pero deberá enfrentar a un rival que le ganó los dos partidos del año y que viene de eliminar a Lanús, reciente campeón de la Sudamericana.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Tigre, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Tigre?

El partido entre Racing y Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este lunes 1 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el estadio Cilindro de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro principal del partido será Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso en un gran momento futbolístico tras conseguir una resonante victoria por 3-2 ante River Plate en su estadio, en un partido que se definió con el gol agónico de Gastón Martirena. Los dirigidos por Gustavo Costas mantienen un impresionante invicto de 8 partidos como local en todas las competiciones, con 5 victorias y 3 empates, una fortaleza que buscarán aprovechar nuevamente ante su público.

La Academia atraviesa un momento extraordinario en el Torneo Clausura, acumulando 10 partidos sin conocer la derrota en la competición, con 7 victorias y 3 empates. Esta racha los posicionó mejor que Tigre en la Zona A de la fase regular, lo que les otorgó el beneficio de jugar como local en este cruce directo por un lugar en semifinales y por la clasificación directa a la Copa Libertadores.

El técnico Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del viernes y repetiría el mismo once que eliminó a River, respetando la lógica de mantener a los futbolistas que mostraron solidez, superioridad y carácter en el partido más exigente del ciclo. Bruno Zuculini asoma como opción de banco, todavía afectado por un problema en el sóleo, mientras que el colombiano Duván Vergara continúa entre algodones tras un traumatismo en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo. Entre los lesionados, Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez continúan descartados por distintas lesiones, mientras que Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Por su parte, Tigre llega a este encuentro impulsado por su gente tras un entrenamiento abierto que reunió hinchas, familias y medios partidarios. El equipo dirigido por Diego Dabove viene de eliminar a Lanús, flamante campeón de la Sudamericana, en una actuación que reforzó la confianza del plantel. El técnico y su capitán Joaquín Laso remarcaron que el duelo es "otra final más", conscientes del desafío que representa visitar el Cilindro.

El Matador llega con una ventaja psicológica importante: ganó los dos partidos del año ante Racing, tanto en Victoria como en el Cilindro. El antecedente más reciente dejó huella en la Academia, con una caída 2-1 en agosto, un penal cobrado por VAR y la expulsión de Gustavo Costas tras su fuerte protesta. Esta racha adversa es algo que Racing intentará cortar para avanzar en el torneo.

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales a Boca Juniors en La Bombonera, ya que el Xeneize se impuso ante Argentinos Juniors el pasado domingo. Además, la victoria en esta llave representa un paso fundamental hacia la clasificación directa a la Copa Libertadores, objetivo central para ambos equipos en esta instancia del Torneo Clausura.

Formaciones probables de Racing y Tigre

El técnico de Racing, Gustavo Costas, sostendría de inicio a los 11 futbolistas que le dieron una gran satisfacción con el triunfo épico por 3-2 sobre River. El entrenador quiere respetarles el lugar a los que lograron una victoria resonante, manteniendo la estructura que mostró solidez defensiva y efectividad ofensiva en el partido más importante de la temporada. Facundo Mura conservaría su lugar en la defensa a pesar de seguir diferenciado en algunos entrenamientos, mientras que Santiago Sosa volverá a utilizar máscara protectora.

Bruno Zuculini quedó concentrado aunque resta saber si irá al banco o quedará afuera, ya que en la semana no pudo completar ni una práctica a la par del plantel por la lesión en el sóleo izquierdo que sufrió en el cruce contra Newell's. Duván Vergara sigue con molestias en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como su posible reemplazo en el sector izquierdo del ataque. Los lesionados de larga data como Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez permanecen descartados, aunque Matías Zaracho podría volver a la convocatoria entre los suplentes.

Por el lado de Tigre, Diego Dabove repetiría el mismo once que enfrentó y venció a Lanús en la ronda anterior, manteniendo la base del equipo que logró una actuación sólida ante el campeón de la Sudamericana. La principal duda del entrenador está en la mitad de la cancha, donde deberá decidir entre mantener la titularidad de Gonzalo Piñeiro o ingresar en su lugar a Jalil Elías, decisión que definirá el equilibrio táctico del mediocampo visitante.

El resto del plantel del Matador no presenta dudas para Dabove, quien confirmará la misma estructura defensiva con Joaquín Laso y Tomás Cardona como dupla central, mientras que en el ataque se mantendrá la sociedad de Ignacio Russo y David Romero, quienes vienen mostrando buen entendimiento en la fase ofensiva. Los laterales Guillermo Soto y Federico Álvarez completarán la línea de cuatro en defensa.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro o Jalil Elías, Sebastián Medina, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing vs Tigre: Ficha técnica