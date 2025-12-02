Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 2 de diciembre

Cielo parcialmente nublado durante la mañana, con un ambiente cálido que anticipa una jornada sin fenómenos significativos

El clima en Córdoba para este martes se presenta estable, con condiciones típicas de comienzos de diciembre. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la jornada mantendrá características cálidas y con poca variación térmica respecto de los días previos, en un contexto de cielo variable y escasa probabilidad de fenómenos significativos.

Pronóstico del tiempo para Córdoba: temperaturas y panorama general

El pronóstico del tiempo anticipa para este martes una mañana con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido desde las primeras horas. La temperatura mínima estimada es de 19 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 31 grados durante la tarde. Se prevé poco cambio en las marcas térmicas en comparación con jornadas anteriores, manteniendo una sensación térmica acorde a la estación.

Las condiciones de nubosidad serán algo cambiantes en el transcurso del día, aunque sin indicios de inestabilidad. No se esperan lluvias y la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que garantiza una jornada estable en toda la región.

Clima hoy en Córdoba: cómo evolucionará el cielo durante la jornada

El clima comenzará con un escenario de nubosidad parcial que se sostendrá durante la mañana. Con el avance del día, se prevé un descenso gradual de las nubes, especialmente entre la tarde y la noche, cuando el cielo tenderá a despejarse. Este comportamiento atmosférico se relaciona con la influencia de un sistema de alta presión que favorece la estabilidad y la presencia de aire cálido.

Las condiciones de visibilidad serán óptimas durante el martes, sin presencia de nieblas ni brumas. El ambiente se mantendrá levemente húmedo, aunque sin afectar el desarrollo de actividades diarias al aire libre.

Viento, humedad y sensación térmica esperada

Los vientos soplarán desde el noreste a una intensidad leve, en torno a los 4 km/h, lo que contribuye a que el ambiente permanezca cálido pero sin variaciones bruscas. Este patrón favorece la permanencia de aire templado y seco en superficie, lo que se traduce en una sensación térmica acorde a los valores previstos para la tarde.

Tarde con descenso de nubosidad, donde el cielo tenderá a despejarse y la temperatura máxima rondará los 31 grados

La combinación de temperaturas moderadas y cielo despejándose hacia la noche generará un cierre de jornada agradable. El descenso de la nubosidad permitirá una noche más clara y templada, manteniendo la estabilidad que caracterizará al martes.

Qué se espera para el resto de la semana en Córdoba

Aunque el foco está puesto en el comportamiento del martes, las proyecciones indican que la tendencia de tiempo estable podría extenderse en los días siguientes. Se esperan marcas térmicas similares, con mañanas templadas y tardes cálidas, siempre dentro del marco de un clima en Córdoba propio del inicio de la temporada estival.