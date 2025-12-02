Maxi López contó la verdad del conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui: "Yo medié"

Maxi López reveló que sí hubo un conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui.

MasterChef Celebrity está despertando sensaciones de todo tipo entre los participantes. Desde la emoción hasta las lágrimas en cada gala de eliminación, hasta las risas descontroladas con cada imitación de Álex Pelao, pasando por la camaradería entre todos los competidores y... claro, también los conflictos. Uno de los que marcó a fuego esta edición fue el que hubo aparentemente entre Valentina Cervantes y Wanda Nara, por los mensajes subidos de tono que esta última le habría mandado a Enzo Fernández. Esto devino luego en otro choque áspero: el de La Joaqui con la conductora del ciclo, en el marco de la salida de la pareja del mediocampista, quien alegó querer retornar a su rutina (aunque mucho se habló de una posible incomodidad del futbolista con la situación vivida con la exnovia de Mauro Icardi).

Los rumores apuntan a que la cantante le dijo de todo a Wanda cuando esta última le dedicó unos palabras a Cervantes en su salida del programa, echándole en cara que le escribió al campeón del mundo con la Selección Argentina. Esto habría escalado exponencialmente, obligando la intervención de otros concursantes e incluso de la producción, quedando lógicamente al margen durante la edición posterior. Si bien las protagonistas negaron que esto haya ocurrido, la reciente declaración de Maxi López dejó a las claras que eso pasó.

La Joaqui tuvo un tenso cruce con Wanda Nara.

Maxi López y el conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui

El exjugador visitó los estudios de Sálvese Quien Pueda y Yanina Latorre aprovechó su presencia para preguntarle acerca del cruce entre Wanda y La Joaqui: "¿El lío es posta? De cuando La Joaqui salió en defensa de Valu Cervantes". Luego de unos momentos en silencio, disparó: "Yo medié". Esto generó sorpresa entre los panelistas e incluso la pareja de Diego Latorre deslizó: "Ah, es verdad lo que contó Majo. ¿Qué le dijiste a Wanda?".

"A todos, porque si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre mediador. Uno se puede equivocar, puede decir una cosa, no puede decir otra... no me parece bueno", sostuvo Maxi López, añadiendo que tanto La Joaqui como Wanda son madres, dando a entender que ambas son conscientes de lo que genera en un hijo verlas en esa situación. "O sea que están peleadas", dedujo Yanina, aunque el ex Barcelona lo negó: "No, no creo que estén peleadas".