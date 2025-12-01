MasterChef Celebrity Argentina 2025: quiénes cocinan este lunes.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tendrá este lunes 1 de diciembre, desde las 22:00, su séptima gala de beneficios. En ella, nueve participantes volverán a prender las hornallas con el objetivo puesto en obtener alguna de las dos medallas (la dorada y la plateada) que se pondrán en juego, las cuales suponen un importante beneficio para la semana entrante. En caso de no conseguirlo, la mira estará puesta en otra intención: no ser el peor plato de la velada, ya que eso les daría un boleto directo a la gala de eliminación.

Luego de tener un gran desempeño en sus respectivos días, quienes volverán a cocinar frente a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui son Maxi López, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, el Chino Launis, Momi Giordina, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Ian Lucas y Eugenia Tobal.

Wanda Nara y los tres jurados de MasterChef Celebrity Argentina 2025.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

A diferencia de otras ocasiones, desde las cuentas oficiales de MasterChef Celebrity no compartieron imágenes del desafío que tienen preparado para hoy. En su lugar, mostraron al jurado debatiendo acerca de qué tipo de platillos les pedirán. Luego de que Martitegui opinara que podrían hacerlos recrear alguna receta escandinava, Donato le propuso hacer algo más "regional" y que cocinaran algo colombiano. Tras ello, quien se metió en el avance fue Sebastián Yatra, reconocido cantante y oriundo de ese país, diciendo que le parecía excelente y que incluso podía tocar alguno de sus temas.