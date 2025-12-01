Científicos hallan la reserva de agua más grande del universo y corrigen un error histórico

Científicos hallan la reserva de agua más grande del universo.

Un grupo de astrónomos hizo un descubrimiento que marca un antes y un después en el estudio del cosmos: la reserva de agua más grande del universo. Los detalles sobre la importancia del hallazgo para el futuro de la humanidad.

El descubrimiento de la reserva de agua más grande del universo -incluso supera por mucho a los océanos terrestres- significó un importante avance en las investigaciones sobre el universo. Principalmente, porque ofrece algunas pistas sobre el orígen de la vida y la evolución del cosmos, ya que se creía que el agua había aparecido mucho tiempo después del Big Bang.

De hecho, estudios recientes de la Universidad de Portsmouth revelan que las primeras moléculas de agua existen desde entre 100 y 200 millones de años tras el Big Bang, debido a las explosiones de las primeras estrellas, denominadas supernovas de población III.

Las características principales de la reserva de agua más grande del universo

El yacimiento apareció a 12.000 millones de años luz de la Tierra, alrededor del cuásar APM 08279+5255, un núcleo de galaxia activa extremadamente luminoso que se alimenta de un agujero negro supermasivo, y se trata de una gran nube de vapor de agua equivalente a 140 billones de océanos terrestres. Esto implica que las condiciones para la vida aparecen mucho antes de lo que se creía, lo que abre la posibilidad de encontrar nuevos planetas habitables.