Estos electrodomésticos deberías desenchufar cuando llueve para que no se quemen

Las tormentas eléctricas —muy comunes en verano— no solo traen lluvia y viento, sino también el riesgo de subidas de tensión o descargas por rayos. Según especialistas en electrónica, esos picos pueden dañar gravemente televisores, consolas, computadoras, módems y otros equipos conectados a la red.

Por eso, en momentos de lluvias intensas conviene tomar un paso tan simple como desconectar los aparatos de la corriente —y no confiar únicamente en estabilizadores o protectores de pico.

Qué dispositivos hay que desenchufar sí o sí

Televisores, decodificadores y equipos de entretenimiento : son de los aparatos que más sufren daños cuando se producen picos de tensión o cortes repentinos de luz durante tormentas.

Módems, routers WiFi, consolas, PCs y notebooks : todos estos dispositivos dependen de placas electrónicas sensibles que pueden quemarse con variaciones bruscas de tensión. Aunque estén apagados, es recomendable desenchufarlos completamente.

Equipos conectados por cables de antena, TV por cable o HDMI: no alcanza con desenchufar la corriente —si los cables siguen conectados pueden transmitir subidas de tensión indirectas. Lo ideal es retirarlos también.

¿Por qué alcanza con una tormenta aunque no haya un rayo directo?

Una tormenta no necesita un impacto directo para generar daños: los picos de tensión pueden propagarse a través de la red eléctrica o cables de antena, afectando dispositivos que estén conectados.

Aunque existan estabilizadores o protectores de tensión, ninguno garantiza protección total cuando la descarga es muy fuerte. Por eso, la desconexión física sigue siendo la medida más segura.

Recomendaciones prácticas para cuando se anuncia lluvia fuerte