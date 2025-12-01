Cómo descargar la actualización más reciente de WhatsApp

Mantener WhatsApp al día es más importante que nunca: cada actualización suele incluir correcciones de seguridad, mejoras de rendimiento y nuevas funciones. Pero no siempre es evidente cómo acceder a la versión más reciente de forma correcta.

A continuación, te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla desde tu celular (Android o iPhone) o desde la web oficial, para evitar errores o versiones obsoletas.

Para usuarios Android: desde Google Play Store

Abrí Google Play Store en tu celular. Buscá “WhatsApp” en la barra de búsqueda. Si aparece un botón que dice “Actualizar”, presionalo. Eso indicará que hay una versión nueva disponible. Si en lugar de “Actualizar” dice “Abrir”, ya estás con la versión más reciente. Luego de la actualización, la app se reiniciará sola. Verificá que tenés la versión más reciente: desde el menú de WhatsApp entrá a Ajustes → Ayuda → Info de la aplicación para ver el número de versión.

Para usuarios iOS (iPhone / iPad): desde App Store

Abrí la App Store. Pulsá en tu ícono de perfil en la esquina superior derecha. Deslizá la lista de apps hasta encontrar WhatsApp. Si hay una actualización disponible, aparecerá un botón que dice “Actualizar”. Tocá ese botón. Si en lugar de eso aparece “Abrir”, significa que ya estás con la última versión. Podés confirmar la versión desde Ajustes → Ayuda → Info de la aplicación.

Alternativa: descarga desde la web oficial

Si por algún motivo no podés actualizar desde Google Play o App Store —o querés la versión más reciente disponible— podés ingresar al sitio oficial de WhatsApp y descargar el archivo APK (para Android). Luego:

Permití la instalación desde fuentes externas en tu sistema.

Ejecutá el archivo APK → la instalación detectará la app existente y la actualizará conservando tus mensajes y ajustes.

Por qué conviene mantener WhatsApp actualizado