Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: fecha y a qué hora verlo por TV en Argentina

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La FIFA realizará el sorteo del próximo mundial 2026, que ofrecerá por primera vez la particularidad de contar con un total de 48 equipos. De esta manera, el formato de competencia tendrá esta modificación, mientras todavía faltan definirse algunos lugares que serán otorgados en el repechaje, a disputarse en marzo de 2026. Un evento que también presenta como novedad que se jugará en tres países (Canadá, Estados Unidos y México).

La única vez que la competencia se jugó en más de un país fue en 2002, cuando el campeonato se dividió en Corea y Japón. En esta oportunidad, se ampifica esta modalidad a tres países y arranca lo que puede ser un cambio de paradigma en la forma en la que se disputan los mundiales, dado que en la edición 2030 la competencia se dividirá en Buenos Aires, Montevideo y Asunción en su comienzo, y luego en España, Portugal y Marruecos.

Cuándo es el sorteo del mundial 2026

El sorteo del mundial es el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y comenzará a las 14 horas de Argentina.

Por dónde se podrá ver el sorteo del mundial

El sorteo se podrá ver por Telefé y por TYC Sports para Argentina.

Cómo se realizará el sorteo

Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El Bombo 2 lo componen las siguientes 12 selecciones del ranking, que son Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

La Selección Argentina, última campeona del mundo, será cabeza de serie.

Por su parte, el Bombo 3 está integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica y el resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del repechaje intercontinental, en donde se define por un lado lo que es el repechaje de los equipos de Europa, y por otro el del resto de las confederaciones.

En último lugar, para asegurar conseguir un equilibrio competitivo, España y Argentina, número 1 del ranking y número 2 respectivamente, serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final.