Rubio ve progreso en conversaciones con Ucrania, pero hay que seguir trabajando para lograr acuerdo

U.S. Secretary of State Rubio, Special Envoy Witkoff, and Jared Kushner meet with a Ukrainian delegation in Hallandale Beach

Funcionarios estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo lo que ambas partes llamaron conversaciones productivas sobre un acuerdo de paz con Rusia, y el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó optimismo sobre el progreso pese a los desafíos para poner fin a la guerra que ya lleva más de tres años.

"Seguimos siendo realistas sobre lo difícil que es esto, pero optimistas, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que a medida que hemos ido avanzando, creo que hay una visión compartida aquí de que no se trata sólo de poner fin a la guerra... se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que esperamos que sea más próspero de lo que nunca ha sido", dijo Rubio en Florida, donde fueron las conversaciones.

Rubio dijo que el objetivo es crear una vía que deje a Ucrania soberana e independiente. Las conversaciones siguen a unas dos semanas de negociaciones que comenzaron con un plan de paz de Estados Unidos. Los críticos afirmaron que el plan favorecía inicialmente a Rusia, que inició el conflicto ucraniano con una invasión en 2022.

El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, también estuvieron presentes en representación de la parte estadounidense. Se espera que Witkoff se reúna con sus homólogos rusos a finales de esta semana.

"Hay muchas partes en movimiento, y obviamente hay otra parte involucrada aquí que tendrá que ser parte de la ecuación, y eso continuará más adelante esta semana, cuando el señor Witkoff viaje a Moscú", dijo Rubio.

Trump ha expresado su frustración por no poder poner fin a la guerra. Como candidato presidencial prometió hacerlo en un día y ha dicho que le sorprende que haya sido tan difícil, dada su fuerte relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, que se ha resistido en gran medida a hacer concesiones para detener los combates.

El equipo de Trump ha presionado a Ucrania para que haga concesiones significativas, como ceder territorio a Rusia.

Las conversaciones se vieron alteradas el domingo por un cambio en el liderazgo de la parte ucraniana: un nuevo negociador jefe, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, dirigió las conversaciones por Kiev tras la dimisión el viernes del anterior jefe de equipo, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de un escándalo de corrupción en su país.

Al comenzar la reunión, Umerov agradeció a Estados Unidos y a sus funcionarios su apoyo. "Estados Unidos nos escucha, Estados Unidos nos apoya, Estados Unidos camina a nuestro lado", dijo Umerov en inglés.

Tras la reunión, declaró que las conversaciones habían sido productivas. "Hemos hablado de todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos ha apoyado mucho", dijo Umerov.

Las conversaciones del domingo tuvieron lugar cerca de Miami, en un club privado, Shell Bay, desarrollado por el negocio inmobiliario de Witkoff.

Zelenski había dicho que esperaba que los resultados de las reuniones previas en Ginebra se "concretaran" el domingo. En Ginebra, Ucrania presentó una contraoferta a las propuestas presentadas por el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, a los dirigentes de Kiev hace unas dos semanas.

Los dirigentes ucranianos, que se enfrentan a una crisis política interna alimentada por una investigación sobre importantes sobornos en el sector energético, intentan imponer condiciones favorables a Moscú mientras las fuerzas rusas avanzan a toda velocidad por el frente de la guerra.

La semana pasada, Zelenski advirtió a los ucranianos, que están sufriendo apagones generalizados por los ataques aéreos rusos contra el sistema energético, que su país se encontraba en el momento más difícil de su historia, pero prometió no hacer un mal negocio.

"Como diría un meteorólogo, existe la dificultad inherente a las previsiones porque la atmósfera es un sistema caótico en el que pequeños cambios pueden provocar grandes resultados", escribió el domingo en X desde Miami el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Kiev, Sergiy Kyslytsya, que también forma parte de la delegación.

Con información de Reuters