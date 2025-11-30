Despidos masivos: ATE evalúa adelantar el paro nacional.

La tensión entre los gremios estatales y el gobierno de Javier Milei alcanzó un nuevo pico máximo este fin de semana. Ante la filtración de un nuevo plan del Ejecutivo que busca recortar un 10% de la planta de la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta y anunció que evalúa seriamente adelantar el Paro Nacional.

La medida de fuerza, que originalmente había sido definida para el día en que se trate la reforma laboral en el Congreso, podría precipitarse ante la urgencia de lo que el sindicato califica como una nueva ola de "despidos masivos". Según la información que maneja el gremio, el Gobierno pretende cesantear a unos 28 mil trabajadores estatales cuyos contratos vencen el próximo 31 de diciembre.

"Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él", lanzó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien apuntó directamente contra el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, cerebro detrás de la reducción del empleo público.

El dirigente sindical fue contundente al rechazar el argumento fiscal del Gobierno: "El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre". Aguiar desmintió que los despidos respondan a una necesidad de ahorro real en las arcas del Estado. "El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico", afirmó, y detalló: "Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%".

En esa línea, desde ATE denunciaron la injerencia de los grandes grupos económicos en la planificación del Estado. "A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales", sostuvo Aguiar, quien agregó un dato explosivo: "La máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint".

Los organismos en la mira de la motosierra

La información que encendió las alarmas en el sindicato apunta a una reducción del 10% de la planta, focalizada principalmente en los organismos descentralizados, áreas sensibles que garantizan derechos y servicios esenciales a la población.

Entre los entes que sufrirían estas cesantías masivas aparecen, entre otros:

La Oficina Anticorrupción

El Indec

El Conicet

La Anses

El INTA y el INTI

El Enacom

La estrategia de resistencia se había gestado el pasado jueves 27 en San Luis, durante un Confederal con participación de las 24 provincias. Sin embargo, ante la aceleración del plan de despidos del Gobierno, ATE convocará de urgencia a sus instancias orgánicas para definir la nueva fecha de la huelga, que promete paralizar la administración pública en todo el país.