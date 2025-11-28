Los colectivos de CABA volverán a llevar la leyenda "Las Islas Malvinas son Argentinas"

La Legislatura porteña aprobó este viernes la ley que obliga a todos los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires a llevar la insignia "Las Islas Malvinas son Argentinas". Si bien las 34 líneas de colectivos cuyo recorrido se realiza solo en Capital Federal la cumplían, esto dejó de ser así cuando fueron traspasados de jurisdicción en 2024. Se trata de la adhesión local a la Ley Nacional 27.023, que establece la exhibición obligatoria de la leyenda en todos los medios de transporte público de pasajeros del país.

La nueva norma fijó que todas las unidades de transporte público que operan en la Capital Federal "deberán incorporar la leyenda en un lugar visible, con especificaciones de formato y tipografía que establecerá la autoridad de aplicación". Aunque en el proyecto original se buscó incluir a los subtes, al final quedó vigente sólo para colectivos.

Durante el debate en la Legislatura, varios parlamentarios recordaron que la ley nacional lo que hizo fue "invitar expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires" a adherir a esta política de señalización soberana. Sobre eso hizo hincapié el legislador e impulsor del proyecto Andrés La Blunda (Unión por la Patria), quien calificó a la norma como "un recordatorio cotidiano de nuestra reivindicación soberana", que debe sostenerse de manera uniforme en todo el país. Insistió en que la Ciudad, como capital federal del país, "debe ser espejo de la Nación" y no "un enclave aislado". También, enfatizó en que la visibilidad de la causa Malvinas "es una memoria viva que viaja con el pueblo argentino en cada trayecto cotidiano".

La polémica por la remoción de la insignia

En 2024, a partir del pasaje de la administración de los colectivos a las provincias y al distrito federal que estableció el Gobierno Nacional por la quita de los subsidios al transporte, el gobierno porteño inició un plan de modernización para las líneas de colectivos, que incluyó como primera medida el repintado de todas las unidades al color azul.

A partir de la iniciativa, varios usuarios en redes sociales remarcaron que tras el repintado no se había vuelto a poner la consigna malvinera en los colectivos, lo que despertó la queja y la demanda de varias personas, que destacaron que las estampas deben ser puestas por cumplimiento de la ley nacional. Recién este año se trató en la Legislatura la versión local de la norma.