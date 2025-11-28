El oro vuelve al centro de las estrategias institucionales en un contexto global incierto

Las generalizaciones no suelen ser ciertas, pero sí lo es esta afirmación universal: los inversores quieren obtener el mayor rendimiento posible con una exposición mínima al mercado. Cuando los mercados se mueven en dirección favorable y de forma predecible, la probabilidad de conseguirlo aumenta de forma exponencial.

Pero ¿qué pasa cuando los mercados se desaceleran? ¿Qué ocurre cuando el sentimiento del mercado se inclina cada vez más hacia la aversión al riesgo y, por tanto, hacia la precaución? ¿Podríamos seguir obteniendo beneficios?

Hay una clase de participantes del mercado que sabe exactamente qué hacer en estas situaciones, y los traders minoristas pueden aprender mucho de ellos. Se trata precisamente de los inversores institucionales más importantes del mundo: los bancos centrales. Según el Consejo Mundial del Oro, bancos centrales de todo el mundo han incrementado la adquisición de este metal precioso hasta alcanzar 1.000 toneladas en los últimos tres años, lo que representa aproximadamente el doble de lo que adquirieron durante toda la década anterior (entre 400 y 500 toneladas).

Como veremos más adelante con más detalle, recientes movimientos en el mercado minorista sugieren que muchos traders individuales también han estado muy pendientes del oro a medida que las condiciones evolucionaban.

El oro, en el centro

No hace falta ser un trader muy perspicaz para darse cuenta de que el oro está claramente en el punto de mira. Muchos grandes bancos comerciales y de inversión, entre ellos Morgan Stanley, J.P. Morgan y Bank of America, prevén incrementos de valor en 2026. La mayoría de estas organizaciones creen que la tendencia ascendente continuará hasta el final del año que viene, con potencial para una ligera reversión, lo que podría hacer que el metal precioso alcanzase máximos cercanos a los $5.000.

Para Bank of America, existe el riesgo de una corrección a corto plazo. Sin embargo, la estrategia geopolítica de EE.UU. mantiene la presión alcista del precio del oro. Ejemplos de ello son, según la entidad, el enfoque poco ortodoxo de la actual administración estadounidense, tanto en política fiscal como exterior, el aumento de la deuda, la inflación creciente y la presión política para reducir impuestos.

Por otro lado, Morgan Stanley afirma que el interés de los inversores institucionales se ve reforzado por los fondos cotizados (ETF), que invierten cada vez más en el metal precioso. El capital que dedicaron al oro físico alcanzó una cifra récord de 26.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Además, según este banco de inversión, el debilitamiento del dólar podría seguir atrayendo y beneficiando a los inversores de fuera de los EE.UU.

¿Por qué triunfa el oro en el mundo del trading?

En las ocho crisis precedentes, el oro superó al índice S&P500 (que sigue la evolución de las 500 empresas más grandes de EE. UU.) en un 37%. Este hecho por sí solo justifica el interés de los inversores institucionales por el metal precioso. Las instituciones financieras y los traders profesionales están siempre atentos a posibles señales de una recesión inminente, en cuyo caso su interés inversor virará hacia el oro más allá de su participación habitual, normalmente orientada a la diversificación y a la mitigación del riesgo.

Afortunadamente para mercados y traders, en general no se han detectado este tipo de señales. La política arancelaria de EE.UU. pone bajo presión el crecimiento del PIB y da alas a la inflación, aunque las rebajas de tasas de interés contribuyen a que esta se mantenga en niveles próximos al objetivo. Otro punto de preocupación a nivel macroeconómico ha sido el cierre de la administración de EE.UU., el más largo de toda su historia, que terminó el pasado 12 de noviembre. Así que, ¿por qué los inversores institucionales se interesan por el oro?

La respuesta más simple es que los principales inversores institucionales suelen responder a las señales macroeconómicas más rápidamente que el resto, incluyendo la dirección de las tasas de interés y la tendencia en el precio de las divisas, y, por tanto, ajustan sus posiciones en función de ellas.

Si no hay recesión, ¿para qué contagiarse de la fiebre del oro?

La reciente caída en el valor del oro, ocurrida a finales de octubre, no se debió a malas noticias ni a un comportamiento desfavorable del mercado, sino a la retirada de beneficios tras marcar máximos históricos mientras las acciones seguían manteniendo rendimientos favorables. En general, el oro y las acciones tienen correlación negativa. Por tanto, en periodos de crecimiento del mercado, los inversores abandonan el oro para buscar mejores rendimientos en otros activos, mientras que, en épocas de inestabilidad, suelen recurrir al oro como depósito de riqueza o "valor refugio".

La actual fiebre del oro tiene una razón muy simple: su rendimiento. Durante la pandemia de COVID-19, el precio del metal creció rápidamente hasta alcanzar un 25% en 2020. En 2024 lo hemos visto superar el 27% y, en lo que llevamos de 2025, ha alcanzado un impresionante 40%. Este año se convierte, por tanto, en el más rentable para el oro desde 1979, cuando los mercados estaban inmersos en la segunda crisis del petróleo.

Miedo, inestabilidad y debilidad del dólar

Una parte importante de los analistas sigue cuestionándose si nos encontramos ante una burbuja de la IA ,y cada vez son más las voces que comparan la situación actual con la de la burbuja puntocom, que condujo a una recesión y a un estancamiento del mercado laboral que se prolongó durante cuatro años.

En algún momento los inversores empezarán a reclamar los beneficios de sus inversiones en IA, y puede que no lleguen a materializarse

La preocupación aumentó a principios de noviembre, cuando los mercados registraron ventas masivas por el temor a una burbuja de valoración provocada por la IA. Ello condujo a rápidas caídas en los valores de las principales acciones tecnológicas y una debilidad que se extendió a otros activos de riesgo.

Hay una confluencia notable de condiciones de mercado que hacen que tanto el oro como las acciones suban de valor este año. Pero tras un análisis adicional, podemos comprobar que la mayoría de las ganancias del mercado de valores se concentra en un pequeño conjunto de empresas relacionadas con la IA. Además, el Deutsche Bank ha sugerido que los EE.UU. ya estarían en recesión sin la financiación de la IA, lo que refuerza todos estos argumentos.

Por otro lado, el auge del oro se nutre de la debilidad del dólar y de su propia capacidad para ofrecer rendimientos robustos desde el año pasado. También puede haber un tercer factor en juego que hace que los bancos centrales estén aumentando sus reservas de oro; y es que, como afirma Forbes, casi todos los activos están actualmente sobrevalorados.

¿Qué implica todo esto para los traders minoristas?

En el momento actual, muchos participantes del mercado monitorizan el comportamiento de varios activos desde la barrera, pero también saltan al ruedo a por otros. Tickmill, proveedor global de servicios de trading, ha tenido la generosidad de compartir algunos datos sobre la actividad de sus clientes, y la conclusión es que sus números ofrecen un cuadro similar al expuesto. El oro ha sido el activo destacado en el tercer trimestre de 2025 y el instrumento más solicitado por los clientes del bróker, con 13,9 millones de operaciones ejecutadas por un volumen de 342.000 millones de dólares.

Uno de los datos más interesantes es la proporción de traders alcistas o bajistas en este activo. A lo largo del tercer trimestre de este año, los clientes de Tickmill se han dividido prácticamente por la mitad: el 51% de las operaciones de oro han sido largas y el 49%, cortas. Pero a mediados de octubre esta proporción ha variado significativamente hacia un 73% de cuentas a largo y un 27% de cuentas a corto. Este cambio parece reflejar las mismas variaciones en las condiciones de mercado que influyen en la demanda institucional.

Conclusiones

¿Qué pueden aprender los inversores y traders minoristas de sus contrapartes institucionales? Los agentes institucionales vigilan atentamente los mercados en busca de signos de un posible cambio de sentimiento. Ciertamente, no hay consenso acerca de si los activos están sobrevalorados o si las importantes inversiones en IA que impulsan la actividad en los mercados han creado una burbuja. A todos estos factores se añade la impredecibilidad de las políticas económicas y geopolíticas de EE.UU., la mayor economía del mundo.

El oro es el activo más utilizado para gestionar la exposición al mercado durante la inestabilidad que todo esto pueda generar. Para los inversores institucionales, es un depósito de riqueza y un valor refugio que sirve para protegerse de la volatilidad potencial de activos más dinámicos, como las acciones. Por eso, como comentábamos anteriormente, oro y acciones presentan correlación negativa. Pero en el clima actual, los inversores institucionales también parecen aprovechar el impulso alcista del metal precioso, consiguiendo retornos extraordinarios.

La debilidad del dólar caldea aún más la fiebre del oro, ya que lo hace más atractivo para quienes pueden adquirirlo con otras divisas. Los traders que operen con cuentas denominadas en EUR o GBP, como las ofrecidas por Tickmill, pueden aprovechar esta circunstancia.

En resumen, los traders minoristas interesados en seguir la estrategia en oro de los inversores institucionales deben conseguir la mayor cantidad de información posible y buscar de forma proactiva cualquier señal de reversión, tanto en las condiciones actuales de mercado como en sus tendencias y su sentimiento, ya que la efectividad de una estrategia siempre depende de las condiciones en las que opera. Asimismo, conviene tener en cuenta que los inversores institucionales siempre han utilizado este metal precioso para reducir su exposición a la volatilidad. Y, aunque el oro suele incluirse en las carteras institucionales con objetivos de diversificación, actualmente también actúa como activo de crecimiento.

Las condiciones más adecuadas para aprovechar la fiebre del oro

Los traders interesados en operar con oro pueden acceder a condiciones especialmente ventajosas a través de Tickmill, incluyendo spreads en el XAUUSD extremadamente bajos (de 7 centavos de media), las mejores comisiones del mercado, de solo $3, y ejecución de alta calidad. Este bróker les permite actuar rápidamente en respuesta a noticias importantes, apalancar sus posiciones hasta 1:1000 y planificar sus operaciones con las funciones de análisis y herramientas avanzadas que ofrecen las plataformas MT4 y MT5.

Las mismas condiciones de mercado que supeditan la demanda institucional del oro también influyen ahora en la concepción que los traders minoristas tienen de la incertidumbre. Los traders minoristas que añadan un enfoque estructurado e informado a las lecciones extraídas de la visión macro aportada por la inversión institucional podrán encarar los desafíos venideros en los mercados con más garantías.