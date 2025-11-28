River va por la joya que jugó en Barcelona y brilló en Argentina: el primer refuerzo de Gallardo

River Plate avanza por un refuerzo que brilló en Argentina y pasó por el Barcelona para 2026: el jugador que pidió Marcelo Gallardo para la defensa.

River Plate ya se encuentra de vacaciones tras la eliminación con Racing y de la depuración de varios referentes del plantel para 2026. En paralelo, la dirigencia ya comenzó a planear el mercado de pases y el primer refuerzo apuntado es Román Vega, jugador que se desempeña en Europa y que Marcelo Gallardo ya buscó en el pasado.

Después de que el "Muñeco" se reuniera con los dirigentes para diagramar las posibles caras nuevas, el club activó el interés por el lateral izquierdo de 21 años, que pertenece al Zenit de San Petersburgo. De acuerdo a TyC Sports, Gallardo insistió para reactivar su contratación, tras el intento fallido a mediados de este 2025, debido a que el club ruso cerró rápidamente la negociación.

Por qué River insiste por Vega

El interés del "Millonario" por el jugador que tuvo un paso por el Barcelona B se debe, en primera medida, al gran rendimiento que tuvo durante su paso por Argentinos Juniors en 2024 y 2025, y también porque el plantel tendrá como única opción en el puesto a Marcos Acuña, ya que Milton Casco no renovará contrato.

Sin embargo, la llegada del zurdo no es sencilla. Vega llegó a Rusia apenas hace cinco meses por una oferta millonaria, después de un acuerdo frustrado con River: el club de Núñez había alcanzado un entendimiento con el jugador, pero Argentinos Juniors finalmente aceptó una oferta superior del Zenit.

Cómo fue la operación de Vega a Zenit de Rusia

Zenit compró el 90% del pase por 9 millones de dólares.

No planea desprenderse del jugador sin recuperar al menos parte de su inversión.

Aunque no es titular, el club ruso lo considera parte del proyecto deportivo.

Sin embargo, River tiene una carta a su favor: el futbolista ya manifestó interés en jugar en el Millonario durante la negociación previa, y esa voluntad podría acelerar los tiempos.

Más allá de la gran cantidad de dinero que pagó el equipo de San Petersburgo, el equipo de Núñez tiene algo a favor en la negociación. En primer lugar, Vega ya manifestó en el pasado su deseo de ponerse la camiseta del "Millo" y, además, si bien comenzó la temporada siendo titular, en los últimos encuentros perdió consideración del entrenador. Desde su estadía en el conjunto moscovita, el lateral lleva disputados 14 partidos.

Cómo sería la negociación de River para tener a Vega

River apuntaría a una estrategia similar que ya utilizó en el mercado de pases pasado, evitando una operación de compra inmediata, ya que el monto pagado por el Zenit resultaría inalcanzable para el mercado argentino sin un esquema flexible.

Préstamo con opción u obligación de compra

Negociaciones directas entre River, Zenit y el entorno del jugador

Un paquete escalonado que permita al club ruso recuperar parte de la inversión

Incentivos por objetivos deportivos

Las alternativas que buscó River en el pasado

La búsqueda de un lateral izquierdo no es nueva. River ya había intentado contratar a:

Lucas Esquivel , del Athletico Paranaense, pero las negociaciones se volvieron imposibles por diferencias económicas.

, del Athletico Paranaense, pero las negociaciones se volvieron imposibles por diferencias económicas. Gabriel Suazo, actual jugador chileno internacional, aunque las gestiones tampoco prosperaron.

Frente a este escenario, Vega reapareció como la opción más sólida y, sobre todo, la más alineada al gusto de Gallardo.