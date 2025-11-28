Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lamentaron una triste pérdida.

Rodrigo Lussich confirmó con profundo dolor la muerte de Meche Portillo, productora de Intrusos, quien permanecía internada por una neumonía bilateral desde el 25 de noviembre. El conductor publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para despedir a su amiga y compañera de trabajo, destacando su cercanía, su fortaleza y el vínculo que mantuvieron hasta los últimos días.

“Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste”, escribió Lussich en el inicio de su mensaje. Luego recordó que había redactado una carta anticipándose a un eventual desenlace: “Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen”.

Más adelante agregó: “Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!”. El conductor también agradeció los mensajes que recibió la familia: “Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. ¡Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celular y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram. Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)”.

Las palabras de Adrián Pallares tras la muerte de Meche Portillo

“No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”, escribió Adrián Pallares junto a una foto de su productora.

“Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con Rodrigo Lussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral…”, continuó. “Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo… Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida compañera querida”.