Adrián Pallares se indignó fuertemente por la gestión de la TV Pública.

Adrián Pallares sorprendió a la audiencia con un duro editorial en el que cuestionó abiertamente el manejo de la TV Pública. En su programa, el conductor se mostró indignado por la forma en que se organizan los contenidos en la señal estatal y apuntó al financiamiento de la programación.

“Pagan para estar en la TV Pública con la nuestra, son laboratorios que pagan, como el 85% de los que están en la TV Pública, porque no habría programas de perros, de gatos”, lanzó con tono crítico. Luego agregó: “Alguien, algún día, nos va a tener que explicar por qué están loteando los programas que lotean”.

Pallares profundizó su descargo con más cuestionamientos sobre la relevancia de ciertos ciclos. “La verdad no necesitamos un programa de pelo, ni un programa de reflexión a la noche, ni el señor de los laboratorios”, enfatizó, dejando en claro su malestar por lo que considera un uso injustificado de la pantalla estatal.

El conductor también subrayó el costo que esto implica para los ciudadanos: “Dicen ‘no le cuesta nada al canal’, sí le cuesta porque esa cámara que agarran la pagamos nosotros, estamos bancando un montón de programas que no sabemos de dónde salieron. ¡Con la nuestra estás haciendo programas de no sabemos quién, ni para qué!”.

La reacción de Jorge Rial a los dichos de Adrián Pallares

El explosivo descargo de Adrián Pallares repercutió rápidamente en el medio. Jorge Rial, actual conductor de Intrusos, compartió en X un breve pero picante mensaje tras ver el clip que circulaba: “Y un día lo dijo Pallares”. Con esa frase, el periodista dejó en claro su respaldo a la crítica sobre el manejo de los contenidos en la señal estatal.