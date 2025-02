Adrián Pallares se sinceró y confirmó un secreto a voces: "Soy".

Adrián Pallares volvió a la televisión tras el final de Socios del Espectáculo y su pase de El Trece a América TV, canal donde arribó como uno de los nuevos conductores de Intrusos tras el despido de Florencia de la V, y en una entrevista se animó a hablar de su vida sentimental. La revelación de Pallares sobre su familia y su gran historia de amor.

En diálogo con GENTE, Adrián Pallares reveló cómo es su matrimonio con Cecilia, madre de sus tres hijas, y expuso: "Yo siempre digo que Cecilia es como mi socia, a veces digo que es más Pallares que yo, porque hay muchas cosas de las que yo digo o hago que son de ella. La considero una gran compañera. (...) Trabajar de esto implica que tengas a alguien a tu lado que también sea potente, y basado en el amor. Sin Cecilia yo no sería lo que soy y no hubiese llegado a donde llegué".

Además, el periodista contó cómo empezó su historia de amor: "De matrimonio tenemos 22 años, pero nos conocemos hace más de 30. Nos conocimos en la facultad, tuvimos nuestras idas y vueltas, y finalmente nos reencontramos y formamos una feliz familia". Y, con mucha emoción, recordó el día que le propuso a su esposa tener hijos: "Yo pensé que no iba a ser padre. A los 25 cuando mi hermano, que es más chico que yo, tuvo a mi sobrino, yo pensé que él iba a ser lo más cercano a un hijo que iba a tener. (...) Un día fui yo el que le dijo a Cecilia: "¿Si tenemos un hijo?". Lo buscamos y apareció al mes, llegó muy rápido. La segunda también llegó muy pegadita, y la tercera, bueno llegó por cuestiones de la vida, porque Dios quiso. Pero bueno, 3 es un hermoso número para tener hijos".

Por qué Flor de la V odia a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Durante una entrevista en el programa radial Bondi, los conductores de Socios del Espectáculo cargaron con todo contra Flor de la V, conductora de Intrusos, marcando la falta de reconocimiento hacia su trabajo. "Cuando hablamos de Intrusos no nos quejamos porque no citan las primicias, hablamos de una clara censura. Salimos en LAM, A la Tarde, Desayuno Americano y en el único programa de América que no aparece una imagen nuestra desde hace tres años es en Intrusos", enfatizó con enojo Adrián Pallares.

Su compañero en el programa de espectáculos en El Trece, Rodrigo Lussich, no se quedó atrás y aseguró que cuando ellos se fueron de Intrusos hubo una caída de la audiencia: "Flor de la V nos odia por varios motivos. Primero, revisen los números con los que nos fuimos de Intrusos y revisen los números que vinieron después. Ahí hay un motivo de odio".

"Ella tenía alguna palabra como que le molestaba nuestra presencia y eso hizo que nos distanciáramos mucho. Ella quiere hacer de cuenta que entre Jorge Rial, que es Intrusos, y su gestión actual, no pasó nada", agregó en relación al conflicto con la conductora de América TV.