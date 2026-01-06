La Copa Argentina, de ser el torneo más federal del fútbol argentino a "uno más" por la reestructuración

La Copa Argentina: de ser el torneo más federal a uno más del fútbol argentino

La Copa Argentina mutó con el paso del tiempo desde su primera edición llevada a cabo en 1969 y la que se conoce hoy en día. Si bien se jugó una más en 1970, regresó a los planes de la Asociación del Fútbol Argentino en la temporada 2011/2012. De ahí en adelante, pasó de ser el torneo más federal de nuestro país incluyendo equipos de todas las categorías con otro formato a ser uno más que hoy se convirtió en selectivo después de tanta reestructuración en la AFA que comenzó con el fallecido Julio Grondona y hoy tiene como máximo responsable a Claudio "Chiqui" Tapia.

Lejos de aquellos certámenes de 32 clubes en los que se consagraron Boca y Racing, respectivamente, la competencia volvió a llevarse a cabo en agosto del 2011 con un total de 186 equipos. La máxima categoría, la B Nacional, la Primera B Metropolitana, la C y la extinta Primera D fueron las categorías de las que formaban parte los participantes, además del Argentino A y B (hoy denominado Federal) más los invitados Real Madrid de Río Grande (que eliminó a Los Cuervos del FIn del Mundo) y Atlético Riojano (dejó en el camino a Atlético Chilecito) en la fase previa. Esos nombres no volvieron a aparecer en los años posteriores pero sí muchos otros porque el número creció considerablemente.

Cómo cambió la Copa Argentina con el paso de los años, como víctima de la reestructuración de la AFA

Las tres ediciones posteriores contaron con 224, 261 y 272 equipos, respectivamente. Todas ellas tuvieron a clubes del hoy Federal A y B, además de las categorías desde la D hasta la Primera División. Con el tiempo el número bajó -75 en 2019 y 99 en 2017- y hoy sólo tiene 64 clasificados que salen de cada uno de los torneos siendo aún más selectivo. Como ejemplo claro está la extinta Primera D, de la que sólo llegaban unos pocos en sus últimos años y hoy la C, que para la edición culminada en diciembre otorgó un total de 4 cupos a diferencia de los 5 de la del 2024.

Sobre el Federal A y el B, también disminuyó la participación. De ser toda la división hasta tener entre 5 y 10 equipos solamente. Lo mismo sucedió con la B Metropolitana que sólo otorgó 5 plazas en esta ocasión. Un detalle no menor es que la última vez que se disputó una fase preliminar regional con una gran cantidad de clubes fue en la edición 2019-2020, lo cual cambió considerablemente después de la pandemia junto con el trofeo. Esta medida depuró considerablemente el número que nunca superó los 100 que hubo en 2018 bajando a 87 al año siguiente y a 77 en 2020 -terminó en 2021-. Los 64 se mantienen desde el 2022 en adelante y de ahí en más el formato no mutó: de 32avos de final los mata mata con cancha neutral hasta la final. Por supuesto, todo está relacionado también a las constantes modificaciones en la cantidad de equipos en las diferentes categorías desde la máxima hasta la más baja del ascenso, incluso con la eliminación de una y la creación de otra que todavía no tiene acceso al torneo.

Los cambios que sufrió la Copa Argentina con el paso de los años

Los cambios clave que llevaron a la reducción en la cantidad de equipos en la Copa Argentina

Cuando el certamen volvió a llevarse a cabo entre 2011 y 2012, la Primera División contaba con 20 equipos, lo cual se mantuvo hasta febrero del 2015 cuando subieron 10 y el número quedó en 30 ya que no hubo descensos. A raíz de esta medida, la Primera Nacional también sufrió modificaciones, como también las categorías de más abajo años más tarde. Hoy en día, la D ya no existe tras su unificación con la C más la nulidad de una desafiliación desde hace varias temporadas, el Torneo Promocional Amateur se jugó en dos oportunidades con formatos diferentes y la realidad de cada divisional es muy diferente desde entonces.

Si de formatos se habla, todas las categorías experimentaron modificaciones en las modalidades de ascenso y parece nunca definirse un estilo para que se mantenga con el paso del tiempo. Para colmo, la inclusión de clubes desde la D hasta la C hoy en día es otro punto que no deja de llamar la atención porque atenta contra el hecho de mantener una idea. Real Pilar fue fundado un 17 de febrero de 2017 y meses después debutó en la Primera D, de la cual se despidió 2 años más tarde logrando el ascenso. Hoy el "Monarca" -que jugó varias veces la Copa Argentina dando batacazos contra Vélez y Belgrano- juega en la B Metropolitana y estuvo muy cerca de llegar a la Primera Nacional en la última temporada. Algo similar sucederá con Leones Fútbol Club, el equipo de la familia Messi que debutará en la C este 2026 con 10 años de historia. También está el caso de Mercedes, histórica institución que participó en el certamen y que en 2022 fue habilitado a jugar en los torneos AFA.

Real Pilar, el equipo de los batacazos en la Copa Argentina

Cuántos clubes jugarán en cada categoría en 2026: el formato actual y cómo fue la clasificación a la Copa Argentina