En medio de su disputa con Tapia, Milei celebró el nuevo título de Messi

El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, compartió una foto con uno de los aviones caza F-16 con un león celeste y blanco estampado.

"Un F-16 con un león argentino. El sello de la decisión que hizo posible esta compra histórica. Nuestra @fuerzaaerea_arg estampó en uno de los nuevos cazas un león celeste y blanco. Hoy los F-16 rugen al ritmo del liderazgo que transformó nuestra aviación de caza y abrió una nueva era para la defensa nacional", escribió Petri en su cuenta de X.

"Gracias, Presidente @JMilei. Nuestras Fuerzas Armadas sienten su respaldo y le responden con orgullo. Y el país entero reconoce su determinación de hacer grande a la Argentina", concluyó