El presidente Javier Milei celebró el nuevo título que consiguió Lionel Messi al ganar la MLS con el Inter Miami. El mandatario le dedicó varios posteos en su cuenta de X (ex Twitter), la misma plataforma que eligió para criticar a Claudio "Chiqui" Tapia y a la AFA en los últimos días. En tanto, el Presidente se prepara para una semana clave en la que comenzarán las sesiones extraordinarias en el Congreso con las que busca aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con significativas reformas. Todas las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de El Destape.
En medio de su disputa con Tapia, Milei celebró el nuevo título de Messi
El mandatario compartió varias fotos y posteo dedicados a Messi, luego que el futbolista ganara con el Inter de Miami el título número 46 de su carrera.
Comedores jujeños denuncian atraso y falta de actualización de fondos: "$150 por chico"
Cada niño del Centro San Pantaleón recibe una asignación mensual de $3.000 para su alimentación. Advierten que "el Estado se desentiende" y que el costo de servicios básicos alcanza los $500 mil mensuales.
Cada niño recibe una asignación mensual de $3.000 para su alimentación.
Luis Petri: "Un F-16 con un león argentino"
El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, compartió una foto con uno de los aviones caza F-16 con un león celeste y blanco estampado.
"Un F-16 con un león argentino. El sello de la decisión que hizo posible esta compra histórica. Nuestra @fuerzaaerea_arg estampó en uno de los nuevos cazas un león celeste y blanco. Hoy los F-16 rugen al ritmo del liderazgo que transformó nuestra aviación de caza y abrió una nueva era para la defensa nacional", escribió Petri en su cuenta de X.
"Gracias, Presidente @JMilei. Nuestras Fuerzas Armadas sienten su respaldo y le responden con orgullo. Y el país entero reconoce su determinación de hacer grande a la Argentina", concluyó
Milei festejó el nuevo título de Messi
Tras la nueva coronación de Lionel Messi con el Inter de Miami, el presidente Javier Milei le dedicó varios posteos al capitán de la Selección Argentina.
Además de subir fotos del rosarino, se encargó de retuitear varios posteos de Nik sobre Messi.
Estas publicaciones se dan en medio de la pelea del mandatario con Claudio "Chiqui" Tapia. De hecho, Milei no viajó al sorteo del Mundial 2026.
Agotamientos, liderazgos y programas
A dos años de la asunción de Milei, emerge la búsqueda un liderazgo dominante que ordene y elija la opción de síntesis para después de la experiencia libertaria. Cuáles son los nuevos puntos de partida que deja su gestión y por qué la alternativa opositora deberá tener un plan de equilibrio macroeconómico que tenga en cuenta el desarrollo productivo.
Hay dos temas del debate público que deberían estar agotados. O dicho de manera más directa, que ya aburren. Uno es el de la irrupción de Javier Milei, el de las razones de sus sucesivos triunfos electorales. El otro es el del peronismo, el del estado de la oposición nacional y progresista, por llamarla de alguna manera. Sucede que por estos días se cumplen dos años de la asunción del nuevo gobierno, es decir la mitad del mandato, ese mismo que en diciembre de 2023, “no pasaba el verano”. Y dos años es un tiempo más que suficiente para haber alcanzado alguna síntesis.
Caputo I contra Caputo II
Caputo I endeudó a la economía hasta cerrar el crédito voluntario internacional; Caputo II está desesperado por abrir las puertas de ese financiamiento, pero fracasa en el intento.
El principal responsable de la imposibilidad de un acceso fluido al financiamiento voluntario internacional es Luis Caputo. No sólo por el fiasco de su actual gestión, sino sobre todo por la que tuvo en el gobierno de Mauricio Macri.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el país regresaba al mercado de deuda. El presidente Javier Milei lo festejó. No es así: se trata de otro anuncio oficial con el objetivo de engañar. La emisión de nueva deuda será sólo para la plaza local. El desafío relevante es la colocación de deuda en el mercado internacional. Esta puerta sigue cerrada y el indicador del riesgo país en 650 puntos es la señal de que la clausura continúa. El principal responsable de la imposibilidad de un acceso fluido al financiamiento voluntario internacional es Caputo. No sólo por el fiasco de su actual gestión, sino sobre todo por la que tuvo en el gobierno de Mauricio Macri.
Milei vuela y se despega de los perdedores del modelo
El presidente asocia a los gobernadores mineros y las fuerzas armadas al proyecto de país satélite de Trump. Las alimenticias descargan la crisis del consumo con suspensiones y despidos. Aviones, halcones y buitres sobre el petróleo de Venezuela.
Raul Jalil pasa cada vez más tiempo en Buenos Aires. La relación íntima que tiene con Diego Santilli y las cuestiones familiares lo alejan de su provincia. El fin de semana previo a anunciar su ruptura con el peronismo en el Congreso, el gobernador de Catamarca se instaló en Capital Federal: a la negociación con la Casa Rosada le sumó reuniones con dirigentes de Fuerza Patria a los que les anticipó sus movimientos.