Milei viaja a la entrega del premio Nobel de la Paz para acompañar a Corina Machado

El presidente argentino Javier Milei confirmó un viaje exprés a Oslo para asistir a la ceremonia en la que la candidata liberal venezolana Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. Está previsto que regrese a Argentina el viernes 12 de diciembre, antes de retomar sus actividades legislativas. Machado fue reconocida el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel por su "firme defensa de los derechos democráticos en Venezuela" y por impulsar una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.

El comando de campaña de Machado difundió un mensaje agradeciendo la solidaridad argentina y destacando la presencia de Milei como un símbolo de hermandad continental. La líder venezolana resaltó que este apoyo reafirma el compromiso con la democracia y la protección de los derechos humanos en su país. El propio Milei replicó el mensaje.

Además de Milei, el presidente paraguayo Santiago Peña también confirmó su asistencia a la ceremonia en Oslo, donde acompañará a Machado para mostrar la solidaridad regional. Peña fue reconocido públicamente por la candidata venezolana, quien calificó el evento como un momento histórico para la democracia y la libertad en América Latina.

La relación diplomática entre Argentina y Venezuela atraviesa tensiones, con la embajada argentina en Caracas rodeada por refugiados políticos y la detención del gendarme Nahuel Gallo, lo que añade complejidad al viaje de Milei a Noruega.

En paralelo, seguidores de María Corina Machado convocaron una marcha global para este sábado en al menos 24 países, con el objetivo de visibilizar la crisis venezolana y mostrar apoyo a la líder opositora, quien permanece en la clandestinidad. En Argentina, Patricia Bullrich se sumó a la manifestación. La convocatoria excluyó a Venezuela debido a la escalada represiva que impide garantizar la seguridad de los manifestantes.

El Instituto Nobel confirmó que Corina Machado viajará a Oslo

El Instituto Nobel dijo este sábado que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, tras semanas de incertidumbre por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y la preocupación por su seguridad. “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, añadió en un mensaje a la agencia AFP.

Edmundo González Urrutia, dirigente opositor y ex candidato presidencial, participará en la ceremonia de entrega del Nobel. González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024 tras una orden de detención en su contra, confirmó su presencia en Oslo después de recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman. Su exilio refleja el clima de represión que impera en Venezuela, donde la persecución política ha forzado a numerosos líderes opositores a abandonar el país.