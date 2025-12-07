Estas son las mejores películas del 2025, según el American Film Institute: por qué deberías verlas

El American Film Institute (AFI) compartió el jueves pasado un listado con las mejores películas del año. El organismo seleccionó las producciones que marcaron tendencia y dio un anticipo de lo que podría ser la temporada de premios. Entre producciones originales y grandes actuaciones, el ranking reúne los títulos que no te podés perder.

Estas son las mejores películas del 2025

Cada año el instituto elige 20 proyectos que considera son "cultural y artísticamente representativos de los logros más significativos del año en el arte de la imagen en movimiento”. En 2025, el top 10 estuvo compuesto por:

Avatar: fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash), de James Cameron Bugonia, de Yorgos Lanthimos Frankenstein, de Guillermo del Toro Hamnet, de Chlôe Zhao Jay Kelly, de Noah Baumbach Marty supremo (Marty Supreme), de Josh Safdie Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler Sueños de trenes (Train Dreams), de Clint Bentley Wicked: Por siempre, de Jon M. Chu

La película favorita del 2025 fue "Avatar: Fire and Ash"

Además, si bien no está en el ranking decidieron entregarle una mención especial a la película iraní "Fue solo un accidente" (It was just an accident), dirigida por Jafar Panahi que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y hoy se encuentra disponible en cines argentinos para verla.

La decisión la tomó un jurado compuesto por académicos, críticos de cine y televisión, además de personajes destacados de la industria. Las producciones destacadas serán galardonadas el viernes 9 de enero de 2026, en el almuerzo privado anual de los AFI Awards en el Four Seasons de Los Ángeles.

¿Cuáles fueron las mejores series del 2025?

Además, el instituto determinó cuáles fueron las mejores series de diferentes plataformas de streaming y televisión. Así, consideraron que las más destacadas del 2025 fueron:

'Adolescence' (Netflix) 'Andor' (Disney+) 'Death by Lightning' (Netflix) 'The Diplomat' (Netflix) 'The Lowdown' (FX) 'The Pitt' (HBO Max) Pluribus (Apple TV+) Severance (Apple TV+) The Studio (Apple TV+) Task (Max)