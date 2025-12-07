Por que no juega Marcos Rojo para Racing frente a Boca en la Bombonera

Este domingo, Marcos Rojo tendría que protagonizar uno de los momentos mas especiales de su carrera al volver a la Bombonera con la camiseta de Racing frente a Boca en el torneo argentino. El partido corresponde a la semifinal del Torneo Clausura 2025, un encuentro que promete emociones y mucha expectativa.

El defensor, que tuvo un paso destacado por Boca, ahora defenderá los colores de Racing en un duelo donde la rivalidad se siente en cada jugada. Su regreso a la cancha frente a su exclub genera una mezcla de emociones tanto para el jugador como para los hinchas de ambos equipos. Si bien no será titular en el equipo que dirige Gustavo Costas, lo importante es que será parte del banco de suplentes por decisión del entrenador.

Este enfrentamiento no solo es crucial para la definición del torneo, sino que también representa un momento simbólico para Rojo, quien buscará aportar su experiencia y liderazgo para que Racing avance a la final. Con respecto a Marcos Rojo, el entrenador tomó la decisión de convocar a Marcos Rojo como suplente, aunque recién se recuperó de un desgarró.

El Mono Navarro Montoya liquidó a Marcos Rojo en la previa del Boca vs. Racing

"Antes el gran referente para mí era Marcos Rojo, un jugador que admiro y que pensé que se iba a consolidar como gran líder de Boca y no lo fue. Tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca", esbozó el "Mono" en la entrevista y luego agregó: "Un líder de Boca no puede estar fumando en el campo, no puede estar llegando reiteradamente tarde a los entrenamientos. Creo que se optó por otra línea de liderazgo".

De esta manera, el exfutbolista colombiano cuestionó al defensor que hoy viste los colores de Racing y tiene chances de sumar minutos este domingo. Por supuesto, todo dependerá del plan que tenga Gustavo Costas con respecto al armado del equipo teniendo en cuenta que no contará con Santiago Sosa ni Gastón Martirena, expulsados contra Tigre en cuartos de final. En principio, el zaguero ocuparía un lugar en el banco de los suplentes aunque la palabra final la tendrá el DT.