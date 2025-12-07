Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 7 de diciembre

La probabilidad de lluvias alcanza el 90%, con tormentas y chaparrones intermitentes desde la mañana hasta la noche.

La jornada llegará marcada por condiciones inestables y un descenso térmico que influirá en el clima regional. El pronóstico del tiempo anticipa la continuidad de precipitaciones y un ambiente más templado, elementos que configuran un panorama particular para comprender cómo evolucionará el clima en Córdoba durante este domingo.

Condiciones generales del clima en Córdoba para este domingo

El día se presenta con un marcado cambio respecto a jornadas previas, con temperaturas más bajas y un ambiente dominado por la inestabilidad. La mínima estimada es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, valores que evidencian una disminución significativa en el registro térmico habitual para esta época del año.

El cielo permanecerá mayormente nublado, favoreciendo la persistencia de precipitaciones durante gran parte del día. El viento soplará desde el suroeste a 5 km/h, aportando aire más fresco y estabilizando de manera parcial el ambiente, aunque sin eliminar los focos de inestabilidad previstos.

Un domingo con tormentas: evolución del pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo señala una alta probabilidad de lluvias, que alcanza el 90%. Las primeras horas del día estarán marcadas por tormentas y chaparrones aislados, que podrían presentarse de forma intermitente en distintos sectores del territorio provincial.

Con el avance del día, las condiciones mantendrán su carácter inestable. Hacia la tarde y la noche se esperan lluvias más persistentes, acompañadas de un cielo cubierto y un ambiente templado. Este tipo de configuración meteorológica suele aparecer tras un ciclo de calor y humedad acumulada, dando lugar a sistemas de tormenta que se desplazan hacia el centro del país.

Descenso térmico y características del clima durante la jornada

La combinación de nubosidad abundante y precipitaciones constantes generará un descenso térmico sensible en comparación con días anteriores. Las tormentas matinales, sumadas a la llegada de aire más fresco desde el sector suroeste, contribuirán a sostener temperaturas moderadas a lo largo del día.

Este escenario ayudará a aliviar temporalmente el impacto del calor reciente, aunque las condiciones de inestabilidad continuarán presentes. El clima en Córdoba se desarrollará entre un ambiente húmedo, precipitaciones frecuentes y niveles térmicos propios de una transición hacia un período más templado.

Las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 grados, en un domingo dominado por nubosidad abundante y ambiente templado

Panorama hacia la tarde y noche: continuidad de la inestabilidad

El avance de la tarde marcará una intensificación de las precipitaciones, con lluvias que podrían extenderse hasta entrada la noche. Aunque no se prevén tormentas de fuerte intensidad, sí se anticipan chaparrones recurrentes y una situación atmosférica que permanecerá sin cambios significativos en cuanto a la temperatura.

El cielo permanecerá cubierto, reforzando la sensación de humedad y la persistencia del aire fresco. Este panorama sostiene la tendencia general de inestabilidad que dominará la jornada, en un domingo donde las lluvias tendrán un protagonismo definido.

Proyección del clima para los próximos días en Córdoba

Tras un domingo marcado por tormentas y un descenso térmico, las estimaciones iniciales indican que el comienzo de la semana podría mostrar una lenta estabilización. Sin embargo, la humedad residual podría favorecer nuevos episodios de inestabilidad en los días siguientes.

El seguimiento del pronóstico del tiempo será fundamental para evaluar si el patrón se mantiene o si se registran mejoras más sostenidas en el corto plazo. En un período donde los contrastes térmicos suelen ser frecuentes, la evolución del clima en Córdoba dependerá en gran medida del comportamiento de los sistemas de tormenta que atraviesen la región.