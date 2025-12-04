Ola de calor en Argentina: después de las temperaturas de 40 grados, llegan las tormentas

Los sistemas de precipitaciones de alta intensidad se concentrarán este jueves en la región central de La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó las primeras alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes que pondrán fin a la ola de calor que azota a la Argentina desde el martes.

Los sistemas de precipitaciones de alta intensidad se concentrarán este jueves en la región central de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, al igual que en distritos del noroeste linderos a la Cordillera de los Andes.

El escenario se acentuará el viernes, con mayor riesgo de temporal, elevando el llamado de advertencia a naranja, específicamente en dos jurisdicciones.

¿Cuáles son las provincias en alerta amarilla y naranja por tormentas?

El SMN activó la alerta amarilla por tormentas que golpearán este jueves 4 de diciembre en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.

Cada una de las áreas se verán afectadas por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

"Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", sumó el organismo meteorológico estatal.

Para el viernes 5, el sistema se mantendrá en las regiones, aunque con un riesgo mayor en San Juan y Salta, por lo que la calificación de alerta mutará de amarillo a naranja.

Las localidades que se encuentren circunscritas dentro de los dos perímetros, deberán desplegar las siguientes recomendaciones: