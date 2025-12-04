Diputados: Menem y LLA comienzan el rearmado de las comisiones para recibir el temario de Milei

El Congreso ya tiene su nueva conformación y La Libertad Avanza (LLA) ostentará la primera minoría en Diputados. Las cartas están echadas pero ahora la tensión se trasladó a las pujas entre el oficialismo y los bloques de la oposición por las conformación de las comisiones de trabajo en la Cámara baja, de las que deben salir los proyectos que Javier Milei espera tener aprobados.

La Cámara baja espera que el Gobierno oficialice el llamado a sesiones extraordinarias que iniciará en diciembre y se extendería hasta febrero. La convocatoria, afirmaron fuentes parlamentarias a El Destape, "es inminente".

Con el presupuesto 2026 con dictamen y a la espera de ser tratado, por Diputados ingresará el proyecto de ley de Inocencia Fiscal. Por el Senado, en cambio, entrarían la ley reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y a la ley de Glaciares.

Voces de la bancada oficialista en Diputados especulaban que el ingreso de los proyectos sería el martes 9 de diciembre, mientras que el llamado a la conformación de las comisiones sería el día posterior.

Según pudo averiguar esgte medio, las primeras comisiones que se pondrán en marcha en Diputados serán Hacienda y Presupuesto, Legislación Penal y Asuntos Constitucionales.

El reelecto titular de la Cámara, Martín Menem, deberá definir el criterio de la conformación. Fuentes parlamentarias dieron a entender que se apelará al sistema D'Hont, lo que dejaría a los dos bloques mayoritarios, LLA y Unión por la Patria, con 12 vocales cada uno, de un total de 31 integrantes.

Los principales perdedores del sistema D'Hont serán los bloques chicos. Sin embargo, están atentos a un antecedente del 2022 en el que el entonces Frente de Todos se quedó con la mayoría automática en la comisión de Juicio Político.

LLA alcanzó el status de primera minoría con el pase del diputado entrerriano Francisco Morchio a la bancada oficialista, proveniente de Encuentro Federal. A instancias del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la bancada que preside Gabriel Bornoroni sumó 95 integrantes.

El peronismo, por su parte, terminó con 93 integrantes, tras la salida de dos catamarqueños, Fernanda Ávila y Sebastián Nóbrega, quienes junto a Fernando Monguillot formaron el bloque Elijo Catamarca. A esto se le suma la decisión del puntano Jorge "Gato" Fernández de no sumarse a Unión por la Patria.

Bloque de diputados de Provincias Unidas

La sesión preparatoria en la que asumieron los diputados electos hicieron visible la puja por la tercera fuerza para la conformación de las comisiones. Los contendientes son, por un lado, Provincias Unidas y, por otro, el interbloque que conformaron el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. En el recinto, dejaron en suspenso la definición por la vicepresidencia Tercera del Cuerpo.

Provincias Unidas argumenta que tiene un total de 18 miembros en su bloque. El PRO argumentó que la sumatoria de sus integrantes y los de sus socios da 22. Más allá de esto, la bancada presidida por Gisela Scaglia armó un interbloque con Encuentro Federal y la Coalición Cívica, también redondean 22 bancas.

Una voz de la bancada oficialista comentaba que hay un gris en el reglamento, ya que en el artículo 105 establece que en la designación de integrantes de las comisiones se debe buscar "que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara". No usa los términos "bloque" o "interbloque". Deberá definir la Presidencia del Cuerpo.