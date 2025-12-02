El país se encuentra bajo los efectos de una masa de aire muy cálida y húmeda que avanza desde el norte.

El meteorólogo Fernando Confessore anticipó el regreso de una nueva ola de calor a Buenos Aires que dejará temperaturas superiores a los 35° C.

Según detalló en su columna en TN, la región central del país se encuentra bajo los efectos de una masa de aire muy cálida y húmeda que avanza desde el norte, arrastrando consigo una sucesión de sistemas de baja presión que llegan desde el Pacífico.

"Se viene la primera entrada de aire caliente los primeros días de diciembre”, enfatizó Confessore.

¿Cuándo llega la ola de calor a Buenos Aires?

De acuerdo al reporte de Fernando Confessore, en la primera semana de diciembre la Ciudad de Buenos Aires experimentará el ingreso de aire caliente, con chances de llevar las temperaturas máximas hasta los 35° desde el jueves y hasta el sábado.

El escenario se condice con los modelos climatológicos presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde el 4 de diciembre el fenómeno traccionará el mercurio a los niveles por encima de los 33° C en horas de la tarde, con reiterancia el viernes y sábado, donde se acentuarán hasta registrar picos de 35° C.

¿Cómo estará el fin de semana largo en Buenos Aires?

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo de diciembre prevé dos escenarios antagónicos: un primer tramo demarcado por las altas temperaturas, con mayor impacto el viernes 5 y sábado 6, mientras que el domingo 7 y lunes 8 el área experimentará una baja de casi 10° C en las máximas producto de las tormentas.

El frente de precipitaciones proveniente del oeste hará eclosión el lunes al mediodía, localmente fuertes en la región metropolitana.