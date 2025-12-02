MasterChef Celebrity Argentina 2025 quiénes cocinan este martes 2 de diciembre.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tendrá este martes 2 de diciembre, desde las 22:00, su séptima gala de última chance. En la misma, nueve participantes prenderán nuevamente las hornallas con el objetivo puesto en ser uno de los mejores platos de la velada para así ganarse su lugar en el balcón y observar la noche de eliminación con la certeza de que estarán una semana más en la competición.

Luego de tener un mal desempeño en sus respectivos días, quienes volverán a cocinar frente a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui son La Joaqui, Alex Pelao, Julia Calvo, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Emilia Attias y Sofi "La Reini" Gonet.

Damián Betular preparando la Torta Argentina, el plato a preparar este martes de última chance en MasterChef Celebrity.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

Según se pudo observar en el adelanto del capítulo de hoy, los participantes deberán preparar la famosa Torta Argentina, un tradicional postre patrio que consta de 30 capas de masa y 30 de dulce de leche, con una cobertura que tapa todo ello y le da una apariencia que remite al alfajor. Esta gala presenta un interesante giro, que la diferencia de sus antecesoras: los competidores deberán cocinar en duplas.

De esta manera, Andy Chango quedó emparejado con Sofi Martínez; Alex Pelao con Julia Calvo; Miguel Ángel Rodríguez con La Reini y La Joaqui con Emilia Attias. ¿Pero quién del binomio se salvará del delantal negro en caso de ser los mejores a los ojos del jurado? Pues ambos. Respecto al desarrollo del desafío, se puede observar como a alguien casi se le cae la preparación a poco de terminar, mientras que a La Reini se la puede ver atravesando accidentalmente una de las capas.