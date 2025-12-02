Cuánto sale el boleto de subte en diciembre 2025: el precio

Cuánto aumenta el subte y cómo viajar gratis.

El boleto de subte en la Ciudad de Buenos Aires volverá a aumentar en diciembre de 2025 y se ubicará por encima de la inflación mensual. Según las proyecciones oficiales, el pasaje pasará de los $1.157 actuales a $1.207, lo que representa una suba del 4,4%.

El ajuste forma parte del esquema de actualizaciones tarifarias programadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con los aumentos previstos para colectivos y otros medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A diferencia de los colectivos, donde el impacto se siente con mayor fuerza en el gasto mensual de los usuarios, en el caso del subte el gobierno porteño mantiene tarifas promocionales para quienes utilizan el servicio de forma intensiva durante el mes, una herramienta que busca amortiguar el efecto del aumento en los pasajeros frecuentes.

De todos modos, el nuevo valor de $1.207 consolida al subte como uno de los medios de transporte más caros dentro del AMBA, aunque todavía se mantiene por debajo de los costos que se pagan en varias ciudades del interior del país.

Cuánto aumenta el subte.

Pese a los aumentos, el AMBA sigue siendo más barato que el interior

De acuerdo con el último informe del Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP, el transporte en el AMBA continúa siendo el más económico de la Argentina en relación al salario mínimo, incluso después de los incrementos.

Actualmente, el boleto mínimo de subte ronda los $1.112, mientras que en diciembre trepará a $1.207. En comparación, el transporte público en ciudades del interior supera con holgura esa cifra:

En Bariloche el pasaje cuesta $1.895.

En Córdoba vale $1.720.

En Santa Fe y Rosario ya ronda los $1.580 por viaje.

En varias localidades del país, incluso, el boleto se acerca a la barrera de los $2.000.

Cómo viajar gratis en colectivo y subte tras los aumentos

En medio de los nuevos aumentos en el transporte, surge una alternativa para viajar sin pagar: las tarjetas de débito Visa permiten acceder a un reintegro del 100% en viajes en colectivo y subte hasta el 31 de diciembre, siempre que se utilice el pago sin contacto desde el celular.

Según confirmó Visa en Argentina, la promoción ofrece un reintegro total de hasta $10.000 por mes, lo que permite cubrir múltiples viajes sin costo hasta alcanzar ese tope. El beneficio aplica tanto en colectivos como en subtes que tengan habilitado el sistema de pago con tarjeta.

Cuánto aumenta el subte en diciembre.

Cómo acceder al beneficio

Para aprovechar la promoción es indispensable:

Tener una tarjeta de débito Visa emitida en Argentina .

Asociarla a una billetera digital del celular como Apple Pay o Google Pay.

Pagar directamente con el celular en los molinetes o validadores habilitados.

El reintegro no aplica si se paga con la tarjeta física ni a través de billeteras virtuales como Mercado Pago. Es obligatorio usar el sistema sin contacto desde el teléfono.