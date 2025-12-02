ChatGPT incorporó el modo de voz al chat: cómo usarlo en 3 pasos

El acceso al modo de voz avanzado se integra directamente a la interfaz de chat.

OpenAI acaba de tirar una bomba que simplifica la forma en que interactuamos con su inteligencia artificial estrella. En una movida estratégica para que la charla con el asistente sea mucho más natural y menos robótica, ChatGPT lanzó una actualización clave: el acceso al modo de voz avanzado se integra directamente a la interfaz de chat.

Desde ahora, iniciar una conversación por voz con ChatGPT es una opción muy útil y sencilla. Con solo tocar un botón, podés arrancar a hablar con el asistente y, al mismo tiempo, ver la transcripción en tiempo real en la pantalla. Esta integración de los modos de voz y texto en la misma ventana es el cambio más relevante, combinando dos de las funciones más potentes de la IA.

Más personal y rápido

Aunque parezca un detalle menor, esta unificación de los modos de voz y texto no viene sola. La gente de OpenAI le metió mano al motor del asistente para que las voces suenen mucho más personales y con una entonación realista, con la capacidad de transmitir emociones. La meta es "humanizar" la interacción para que no te genere fricción al usar la herramienta.

Además, pensando en la fluidez de la conversación, hicieron ajustes técnicos para bajar la latencia a niveles asombrosos. El modo de voz integrado en ChatGPT puede responder en tan solo 232 milisegundos, casi el mismo ritmo que tendrías en una charla con un amigo. Esto fue posible gracias al soporte del nuevo modelo GPT-5.1, que además permite ajustar el tono de voz de manera simple.

¿Cómo usar la nueva experiencia de voz en ChatGPT?

Abrí la app o la web: asegurate de tener la última versión instalada en tu celu. Buscá el ícono de voz: encontrá el botón del micrófono en la interfaz de chat, cerca de donde escribís tu consulta. Toca y Hablá: presionalo una vez para empezar a hablar con el asistente. Vas a ver cómo la transcripción aparece en tiempo real.

¿Cómo volver al modo clásico?

Si sos de los que prefieren una experiencia solo con audio y sin nada de texto, no te hagas problema. Podés volver al diseño anterior activando el "Modo Separado" dentro de la configuración de voz. Este modo exclusivo de audio no tiene límites de activación y podés cambiarlo las veces que quieras.

La integración del modo de voz en ChatGPT ya está disponible para la versión web y para las apps de iOS y Android. Recordá que, si bien el asistente de voz es gratis, los minutos de uso tienen un límite para quienes no tienen una suscripción paga a ChatGPT Plus, Pro o Teams.