Tras salir tercero en Chile, Parisi llamó a votar en blanco

Con el comienzo de la campaña electoral por la segunda vuelta en Chile, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, que salió tercero en las elecciones generales del 14 de noviembre, confirmó que su partido votará en blanco en el balotaje del 14 de diciembre en el que se enfrentarán la oficialista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast. Parisi tomó la decisión después realizar una consulta en la que el 78% votó por anular su voto. El 20% restante dijo que prefiere votar por Kast y el 2% por Jara.

Parisi fue sorpresa en la primera vuelta al sacó 19,10% de los votos, cuando los sondeos previos a la elección le daban un resultado cercano a los diez puntos. Desde entonces creció la incógnita sobre a quién apoyará su espacio para la segunda vuelta, decisión que la semana pasada confirmaron que sería puesta a debate en una consulta digital interna. Ante la falta de datos sobre la cantidad de participantes reales, el diputado electo del espacio de Parisi, Guillermo Valdés, defendió la propuesta en una entrevista radial al defender que "en el PDG no hay cocina" porque la legitimidad "viene de la gente".

"Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje", concluyeron en el texto difundido por el PDG el mismo domingo, una vez terminada la encuesta.

Los votantes de Parisi, disconformes con el gobierno de Gabriel Boric

La encuesta no solo contó con la pregunta clave sobre a quién votar en el balotaje, sino también con preguntas de opinión sobre la administración del presidente Gabriel Boric. La mayoría de ellos afirmó estar "disconformes" con la política y con el gobierno del presidente Boric, al que señalaron de estar integrado por "hombres menores de 45 años de clase media".

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", apuntó el partido en el comunicado difundido el domingo.

Kast ganaría cómodo frente a Jara: qué dicen las encuestas

Los días para la segunda vuelta en Chile son cada vez menos, por lo que se multiplican las encuestas que intentan anticipar el resultado final. Hasta ahora la mayoría da como ganador a Kast, líder del Partido Republicano, frente a Jara, exponente del oficialista Frente Amplio y líder del Partido Comunista.

La más reciente fue la consultora AtlasIntel, que sacó una encuesta que le da el 56,9% al republicano Kast sobre el 35% de la comunista Jara. La diferencia de casi 22 puntos a días de la elección sugiere un escenario de "ola" a favor de la oposición, muy difícil de revertir en el corto plazo. Si se proyectan los votos válidos (descartando blancos y nulos, que es como se cuenta oficialmente el día de la elección), la brecha se estira aún más: sería 61,9% para Kast contra un mínimo 38,1% para la candidata del oficialismo.