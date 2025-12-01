Reabre una estación del Subte B: cuáles son las que todavía permanecen cerradas por remodelación

La línea B reabrió una importante estación.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), este lunes 1° de diciembre reabrió una importante estación de subte de la Línea B luego de las obras de puesta en valor que tuvieron como objetivo mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios, con el fin de que puedan viajar de mejor manera.

Se trata de la estación Carlos Gardel, en una obra incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

Cuáles son las estaciones que todavía permanecen cerradas

Las seis estaciones que aún se encuentran cerradas por obras de remodelación, que son Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A), Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D).

Qué estaciones son parte del plan de renovación

En el marco de dicho plan, se pusieron en valor once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

La estación Carlos Gardel, con el Abasto de fondo, como indica la canción de Sumo.

Las obras continuarán en Piedras (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se encuentran en proceso licitatorio Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Hace unas semanas había cerrado Congreso, del subte A, que tiene un plazo de obra de tres meses, el tiempo promedio que demandan los trabajos.

La línea B es la más antigua de la red en cuanto a material rodante. Más allá de la renovación de las estaciones, está en marcha un plan para modernizarla que incluye la compra de 174 coches cero kilómetro, con una inversión de 301 millones de dólares, y cambios en el sistema de señalamiento y alimentación eléctrica, con una inversión incluye obras de infraestructura para incrementar la potencia de la catenaria a 1.500 voltios. Actualmente, la Línea B es la única que opera a 600 voltios.