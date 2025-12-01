Aumentan colectivos y subtes este lunes: a cuánto queda el boleto

Los boletos de la mayoría de los colectivos del AMBA y de los subtes vuelven a aumentar este lunes 1° de diciembre, según los anuncios realizados en los últimos días por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Se trata de subas que se suman a las de otras tarifas que se actualizaron con el cambio de mes, como la luz y el gas, además de los incrementos en las prepagas o alquileres, que vuelven a presionar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de salarios rezagados.

Colectivos dentro de la Ciudad: cuánto costarán los boletos

Las 29 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires sufrirán un aumento del 4,3%, según la fórmula implementada desde marzo por el gobierno porteño, que toma el último índice de inflación (2,3%) y le agrega un 2% de suba extra.

De este modo, a partir de este lunes 1° de diciembre la tarifa de estos colectivos porteños será la siguiente:

0-3 km: $593,52

3-6 km: $659,50

6-12 km: $710,31

12-27 km: $761,15

Las líneas afectadas incluyen, entre otras, las 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151, que cubren gran parte de los recorridos urbanos más utilizados.

Cuánto sale el pasaje en subte desde diciembre

En tanto, el boleto de subte también aumenta un 4,3%, por lo que el pasaje saldrá $1.206 desde este lunes 1° de diciembre.

Aun así, seguirán los descuentos a partir de la acumulación de al menos 20 viajes durante el mes. De este modo, el boleto valdrá:

Entre 21 y 30 viajes: $964,80 por pasaje.

Entre 31 y 40: $844,20.

De 41 viajes en adelante: $723,60.

Colectivos de PBA en el conurbano: cuál será el precio del boleto

Por su parte, aunque la provincia de Buenos Aires venía implementando esta misma fórmula, para diciembre determinó que el boleto de los colectivos que circulan solo dentro de los municipios bonaerenses del AMBA (las líneas del 200 para arriba) tendrán una suba extraordinaria del 14,8%.

Esta suba aplica para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Para las mismas, el boleto pasará a ser, desde este lunes, el siguiente:

0-3 km: $658,44

$658,44 3-6 km: $733,5

$733,5 6-12 km: $790

$790 12-27 km: $846,57

$846,57 Más de 27 km: $902,73

Peajes en CABA: el valor desde diciembre

En tanto los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.

Colectivos "nacionales": el precio del boleto en diciembre

Además, el pasado 17 de noviembre el Gobierno Nacional implementó una suba del 9,7% para los colectivos que cruzan el límite entre CABA y PBA, pero no se anunció una nueva suba en estas líneas para diciembre.

De este modo, para estas 104 líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo, el boleto se mantiene en: