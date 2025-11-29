Dos muertos y tres heridos graves en un choque automovilístico en Montserrat

En la intersección de las avenidas Belgrano y Huergo, en el barrio porteño de Montserrat, registraron dos muertos y tres heridos en un accidente fatal. El siniestro ocurrió cerca de las 21 del jueves 27 de noviembre, cuando un auto y una camioneta chocaron en las calles mencionadas.

A la brutal tragedia, se sumó una ciclista que justo pasaba por la zona cuando ocurrió la situación y se encuentra en un estado grave, según indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Dos mujeres jóvenes -que iban en uno de los autos- fallecieron: una en el acto y la otra pocos minutos después, al ser trasladada a un centro médico. Allí, a pesar de los esfuerzos, no pudieron reanimarla.

El choque lo protagonizaron un Citroën C3, en el que viajaban las dos mujeres que perdieron la vida y una Volkswagen Amarok, donde iba otra pareja de adultos que fueron los únicos sobrevivientes del siniestro. De acuerdo al parte policial, en el auto una de las pasajeras murió por el impacto, mientras que la otra, si bien alcanzó a salir por sus propios medios, fue trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos graves, donde finalmente también falleció.

Los pasajeros de la camioneta, un hombre de 47 años y una mujer de 34, quedaron atrapados entre los hierros del coche y tuvieron que ser rescatados por personal del equipo de Bomberos Voluntarios de San Telmo-Puerto Madero. Ambos fueron inmovilizados con tabla rígida y collar cervical antes de ser derivados también al Hospital Argerich con diagnóstico de politraumatismo.

El operativo empezó pocos minutos después del primer llamado, después de las 21 del pasado jueves. De acuerdo al informe policial, trabajaron en el acto efectivos policiales, personal del SAME, Bomberos y el Cuerpo de Tránsito, quienes instalaron un gazebo para resguardar el lugar del hecho y facilitar lo más rápido posible el reordenamiento de la circulación vehicular en la zona. Todavía se está realizando la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente.

La ciclista, la tercera víctima

El titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones con el equipo de A24, explicó que existió una tercera víctima: una ciclista de 27 años que justo pasaba por la zona y no alcanzó a esquivar los vehículos. Fue trasladada al Hospital Argerich junto a los demás heridos y quedó grave. "La ciclista ingresó al Hospital Argerich en gravísimo estado", señaló el titular del SAME, sobre cómo se encontraba la víctima producto de la colisión.

Respecto a la investigación que revele cómo se dieron las cosas, la primera hipótesis indicaría que la camioneta Volkswagen habría rozado al Citroën. En ese momento, el chofer del automóvil habría perdido el control del vehículo y terminó chocando en la esquina contraria. Ambos circulaban por Ingeniero Huergo, mano hacia el sur de la Capital Federal.