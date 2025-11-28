Parece una escapada de fin de semana, pero está en Lomas de Zamora: la joya verde del conurbano.

El fin de semana del 29 y 30 de noviebre coincide con el fin de mes, por lo que la billetera no está para grandes gastos y escapadas. Para quienes quieren armar un plan en familia o con amigos, existe en el sur del conurbano bonaerense un verdadero oasis verde, que se encuentra en Lomas de Zamora. Se trata de la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, hogar de más de 120 especies de aves y 60 variedades de mariposas.

Desde la página web de Lomas explican que se trata de "un punto de encuentro y aprendizaje para la comunidad interesada en nuestro ecosistema y un lugar clave para el trabajo de los guardaparques". Asimismo, comparten que quienes decidan visitar la reserva, podrán disfrutar de un área recreativa y senderos, un invernáculo, el famoso jardín de mariposas y el encantador observador de aves.

La reserva natural Santa Catalina se encuentra a solo 30 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la importancia de la reserva, las autoridades del municipio expresan: "Desde Ambiente Lomas trabajamos en conjunto con la sociedad civil, los trabajadores de la economía popular y las entidades gubernamentales para hacer de Lomas de Zamora un lugar más sustentable y respetuoso con nuestro entorno", y destacan: "En Lomas tenemos una de las reservas naturales más grandes de la Provincia de Buenos Aires que puede visitarse de forma gratuita de lunes a domingos".

Horarios y días para visitar la reserva natural de Lomas de Zamora

La reserva natural de Lomas de Zamora, que se encuentra a unos 30 km de la Ciudad de Buenos Aires, abre de lunes a domingos de 10:00 a 18:00 h. La entrada es libre y gratuita y todos los domingos a las 10:00 h y a las 15:00 h se realizan recorridos guiados para el público general.

Asi que si este fin de semana, que coincide con fin de mes, tenés ganas de hacer un plan en familia, pero estás "corto" de dinero, la reserva natural de Lomas de Zamora te está esperando. Lo mejor de todo es que se puede llegar en tren, por lo que ni siquiera es necesario gastar en nafta. Prepará la matera, unos sanguchitos y protector solar, y disfrutá de un día en una de las reservas naturales más lindas de Buenos Aires y la Argentina.

Cómo llegar a la Reserva de Santa Catalina

Para llegar a la Reserva Natural Municipal de Santa Catalina en Lomas de Zamora, se puede utilizar transporte público o un vehículo particular.

En colectivo

Línea 164.

Línea 543.

Línea 549.

Línea 562

En tren

La línea Roca del tren es una opción para acercarse a la reserva.

En vehículo particular

Se puede acceder hasta el ingreso por la calle Garibaldi 2348.