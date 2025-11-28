Escapadas para hacer en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 cerca de Santa Fe: las mejores 7 propuestas

Se acercan las fiestas y es momento de comenzar a planificar cómo pasar Navidad y Año Nuevo. Para quienes buscan celebrar la Nochebuena o la llegada del 2026 de una manera diferente hay muchos destinos cerca de Santa Fe para planificar una escapada y tener experiencia distinta.

Las mejores siete escapadas para hacer en Navidad y Año Nuevo

Desde paisajes de naturaleza increíble hasta pueblos con una gran historia, hay muchos destinos cercanos a Santa Fe Capital ideales para hacer una escapada y celebrar fin de año. La inteligencia artificial, Gemini, seleccionó los mejores siete lugares para poder tener unas fiestas inolvidables.

1. Ciudad de Paraná (Entre Ríos)

A tan solo un cruce de puente, Paraná es la opción más cercana y accesible. Esta ciudad hermana te recibe con su hermosa costanera y parques ideales para el ocio al aire libre. La capital entrerriana ofrece una infraestructura hotelera y gastronómica de primer nivel. Muchos hoteles y restaurantes organizan cenas y fiestas de Nochebuena y Fin de Año, lo que te permite celebrar con todo el confort sin preocuparte por nada. Además, podés disfrutar de un paseo por el icónico Parque Urquiza y sus inigualables vistas al río.

Actividades: podés dar un paseo en lancha o catamarán por el río Paraná para ver el atardecer y, si te animás, recibir el año nuevo navegando.

2. Helvecia (Santa Fe)

Si buscás un ambiente tranquilo y una experiencia cultural diferente, Helvecia es la mejor joya oculta. Conocida como la colonia suiza de Santa Fe, se encuentra a unos 120 km de la capital. Este pueblo fundado por inmigrantes te transporta a Europa con su arquitectura y sus tradiciones. Es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la tranquilidad del campo santafesino, ya que podés disfrutar de una gastronomía autóctona, con fuerte influencia suiza, que le da un toque distintivo y delicioso a tu cena de Nochebuena o Año Nuevo.

Tip Gastronómico: No te olvides de probar los quesos artesanales y los dulces típicos de la zona, ideales para llevarte un recuerdo con sabor.

Escapadas para hacer en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 cerca de Santa Fe: las mejores 7 propuestas

3. Aguas termales en Federación (Entre Ríos)

Para quienes sueñan con una escapada de puro relax, Federación es el destino perfecto. Sus renombradas termas están a una distancia ideal para un fin de semana largo de desconexión. Pasar las fiestas sumergido en aguas cálidas es una forma fantástica de recargar energías. La ciudad también ofrece un hermoso lago y paseos por la naturaleza, lo que lo convierte en un plan ideal para parejas o familias que buscan bajar un cambio.

Propuesta Festiva: Alquilar una cabaña o un bungalow cerca del complejo termal para combinar el relax diurno con una cena íntima y distendida en la noche de la celebración.

4. Rosario (Santa Fe)

Si lo que buscás es fiesta, vanguardia y una gran oferta cultural, Rosario te espera. La ciudad más grande de Santa Fe garantiza opciones para todos los gustos, desde cenas elegantes hasta bares con propuestas temáticas. Su costanera se convierte en el epicentro de la celebración de Año Nuevo. Hay una gran variedad de fiestas privadas y eventos masivos para recibir el 2026 con todo el glamour y la energía que merecen las grandes ocasiones.

Actividad: durante el día, podés visitar el icónico Monumento a la Bandera o disfrutar de las actividades en sus playas fluviales antes de prepararte para la gran noche.

5. Delta del Tigre (Buenos Aires)

Si bien es una escapada un poco más larga (a unas 4-5 horas de viaje), el Delta del Tigre merece un lugar en la lista por su propuesta única de naturaleza a orillas del río. Es una experiencia de inmersión total: podés alquilar una cabaña o una casa en las islas y vivir unas fiestas rodeado de verde, con el sonido del río como banda sonora. Muchos alojamientos en las islas ofrecen menús especiales con un toque isleño, lo que lo convierte en la opción más original y aventurera de la lista.

Actividades: Navegar en canoa o kayak por los arroyos, o simplemente sentarte en la galería de la cabaña a contemplar el paisaje y el ritmo pausado del río.

Escapadas para hacer en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 cerca de Santa Fe: las mejores 7 propuestas

6. Esperanza (Santa Fe)

Para una celebración con sabor a campo y tradición, Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país, es un destino encantador. Es una opción excelente para familias que quieren mantener el espíritu de las fiestas en un entorno campestre y tranquilo, ya que podés optar por estancias o alojamientos rurales que ofrecen cenas con platos típicos y la calidez del hogar.

Actividades: Podés recorrer sus museos y disfrutar de la arquitectura histórica de la ciudad, ideal para una tarde de paseo y para conocer las raíces de la inmigración en Santa Fe antes de la celebración.

7. Playas en Gualeguaychú (Entre Ríos)

Si buscás una previa de lo que será el verano y el famoso carnaval, Gualeguaychú te ofrece playas fluviales y una ciudad con gran ambiente. La ciudad tiene una infraestructura turística muy desarrollada y, al ser conocida por la fiesta, es muy probable que encuentres grandes celebraciones para recibir el nuevo año. Podés pasar el día en sus balnearios y la noche en alguna de sus variadas propuestas gastronómicas y de entretenimiento.