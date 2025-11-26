Una reconocida empresa despidió trabajadores apra comenzar a importar.

En medio de la crisis económica que provocó el gobierno de Javier Milei, una histórica fábrica de alternadores despidió al 90 por ciento de su personal porque comenzará a importar los productos desde China.

Son 37 los trabajadores que quedaron en la calle tras la decisión de la firma DBT, conocida históricamente como Cramaco, ya que dejará de fabricar alternadores y grupos electrógenos en su planta de Sastre, Santa Fe.

Según detallaron, la empresa convocó al personal este martes al mediodía y comunicó la decisión en una reunión que tomó por sorpresa a empleados de producción y de oficinas.

Al ritmo de lo que sucede en muchos lugares, la empresa anunció que adoptará un esquema centrado en la importación. De esta manera, los equipos llegarán terminados desde China y se distribuirán directamente en el mercado local.

La firma fabricaba los equipos desde mediados del siglo pasado y rompe así con una histórica cadena de producción golpeando fuertemente a la economía local, un panorama cada vez más común desde la llegada del gobierno de Javier Milei y la decisión de abrir las importaciones.

Desde el lugar señalan que no solo afecta a la localidad de Sastre, que tiene 6 mil habitantes, con estos 37 empleos directos perdidos, sino que también repercute negativamente en talleres, proveedores y comercios de la zona.

La empresa ya había despedido trabajadores

No es la primera vez que DBT despide trabajadores, ya que en septiembre del 2024 desvinculó a otros 16 operarios argumentando la fuerte caída de las ventas que llevaron a tener que frenar la producción.

Desde la firma señalaron que tenían un sobrestock de 120 grupos electrógenos y se vendían entre 10 y 12 unidades por mes. "Nos dijeron que les conviene ensamblar grupos electrógenos trayendo componentes de afuera que fabricar acá", advirtió en aquel momento Ricardo Ozuna, secretario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de El Trébol a Radio Eme.

Otro punto que señalaron es que a la apertura de importaciones y la caída de las ventas, se le sumó la presión de costos derivados de insumos importados, como cobre y componentes electrónicos, que hace difícil competir con los productos que llegan terminados desde el extranjero.

Cramaco nació en 1947 y con el tiempo se convirtió en un emblema industrial de la región. En 1999, tras un cambio de propietarios, adoptó el nombre DBT S.A. y, cuatro años más tarde, se integró al grupo Himoinsa, lo que consolidó su presencia en mercados internacionales.